Giriş Tarihi: 25.08.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:14
Son dakika haberi: Galatasaray transferde mutlu sona çok yakın! Yıldız oyuncu Cimbom'a geliyor...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Galatasaray, zorlu maçlar başlamadan önce kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, üçüncü hamlesini stoper mevkisine yapmak üzere. Belçika basını, Cimbom'un Monaco'dan transferini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...