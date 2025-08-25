Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:14

Son dakika haberi: Galatasaray transferde mutlu sona çok yakın! Yıldız oyuncu Cimbom'a geliyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Galatasaray, zorlu maçlar başlamadan önce kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, üçüncü hamlesini stoper mevkisine yapmak üzere. Belçika basını, Cimbom'un Monaco'dan transferini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'in 3.haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek üçte üç yapan Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, savunma hattına kaliteli bir takviye yaparak Şampiyonlar Ligi öncesi kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Cimbom'da transfer yapılacak bölgenin başında ise Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in oynadığı stoper mevkisi geliyor.

ASLAN'DA ROTA SINGO

Bu doğrultuda Aslan'ın Monaco'da hem sağ bek hem de stoper olarak forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ile ilgilendiği ifade ediliyordu.

24 yaşındaki stoper oyuncusunun Galatasaray'a transferi için bir son dakika gelişmesi yaşandığı duyuruldu.

SINGO İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Galatasaray'ın Wilfried Singo ve Fransız ekibiyle anlaşma sağladığını ifade etti.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

Tavolieri haberinde, Galatasaray'ın Singo transferi için Monaco'ya 30 milyon Euro ödeyeceğini belirtti.

30 MAÇTA FORMA GİYDİ

Wilfried Singo, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 30 karşılaşmada forma giydi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2699 dakika süre alan Singo, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans sergilerken, 4 sarı 1 kez de kırmızı kart gördü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

1.90 boyundaki stoperin kulübü Monaco ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

MİLLİ TAKIMDA 24 MAÇ

Genç oyuncu, bu zamana dek Fildişi Milli Takımı'nın formasını tam 24 kez terletti ve 1961 dakika sahada kaldı.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Wilfired Singo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.