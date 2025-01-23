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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray transferde vites arttırdı! Cimbom sağ bek için rotayı belirledi...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:06

Son dakika haberi: Galatasaray transferde vites arttırdı! Cimbom sağ bek için rotayı belirledi...

Son dakika haberi: Hafta sonunda Süper Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kalan hafta içinde ise Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak ikişer puan kaybeden Galatasaray takımın etrafında dolanan sis bulutlarını dağıtmak istiyor. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer dönemi için çalışmalarında vites arttırdı. Eksik bölgelere hedeflenen isimleri transfer ederek taraftarlarını havaya sokmak isteyen Galatasaray rotayı İtalya'ya çevirdi. İşte Cimbom'un hedefindeki isim...

Son dakika haberi: Galatasaray transferde vites arttırdı! Cimbom sağ bek için rotayı belirledi...

Dinamo Kiev'e karşı 3-1 önde olduğu maçta 3-3 berabere kalan Galatasaray sahada iki puan bırakmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde vites arttırdı! Cimbom sağ bek için rotayı belirledi...

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in son haftasında da Hatayspor ile 1-1 kalmış ve rakibinin puan farkını 6'ya indirmesine yol açmıştı.

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Son dakika haberi: Galatasaray transferde vites arttırdı! Cimbom sağ bek için rotayı belirledi...

Üst üste gelen beraberlik sonrası uzun süredir transfer edilmesi beklenen Milan Skriniar'ı da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Cimbom, üzerinde dolanan kara bulutları dağıtmak istiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde vites arttırdı! Cimbom sağ bek için rotayı belirledi...

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu bağlamda hamleler yapacak.

Son dakika haberi: Galatasaray transferde vites arttırdı! Cimbom sağ bek için rotayı belirledi...

Transferde vites arttıran Galatasaray eksik gördüğü bölgelere transfer edeceği oyuncular sonrası taraftarları havaya sokmak istiyor.

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