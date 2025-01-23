Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
10:06
Son dakika haberi: Galatasaray transferde vites arttırdı! Cimbom sağ bek için rotayı belirledi...
Son dakika haberi: Hafta sonunda Süper Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kalan hafta içinde ise Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak ikişer puan kaybeden Galatasaray takımın etrafında dolanan sis bulutlarını dağıtmak istiyor. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer dönemi için çalışmalarında vites arttırdı. Eksik bölgelere hedeflenen isimleri transfer ederek taraftarlarını havaya sokmak isteyen Galatasaray rotayı İtalya'ya çevirdi. İşte Cimbom'un hedefindeki isim...