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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da maaş krizi var mı? Wilfried Zaha açıkladı!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 10:02

Son dakika haberi: Galatasaray'da maaş krizi var mı? Wilfried Zaha açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de kazanmaya devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda bir süredir maaş krizi yaşandığına dair iddialar gündeme gelmişti. Cimbom'un yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, konuyla ilgili çarpıcı ifadelere imza attı. Afrika basınına konuşan Zaha,takımda maaş krizi olup olmadığını açıklarken, maaş almadıkları söylemlerine şok bir yanıt verdi. İşte tüm detaylar ve o ifadeler...

Son dakika haberi: Galatasaray’da maaş krizi var mı? Wilfried Zaha açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de kazanmaya devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Galatasaray’da maaş krizi var mı? Wilfried Zaha açıkladı!

Sarı kırmızılılarda bir süredir maaş krizi yaşandığına dair iddialar gündeme gelmişti.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da maaş krizi var mı? Wilfried Zaha açıkladı!

Cimbom'un yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, konuyla ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da maaş krizi var mı? Wilfried Zaha açıkladı!

Afrika basınına konuşan Zaha,takımda maaş krizi olup olmadığını açıklarken, maaş almadıkları söylemlerine şok bir yanıt verdi. İşte tüm detaylar ve o ifadeler...

Son dakika haberi: Galatasaray’da maaş krizi var mı? Wilfried Zaha açıkladı!

4.3 MİLYON EURO KULÜBÜ ZORLUYOR İDDİASI

Zaha'ya da ödenen 4.3 milyon Euro garanti ücret Galatasaray yönetimini bir hayli zorlamaya başladığı ve ampiyonluk yolunda maaşları günü gününe yatırmak isteyen sarı-kırmızılıların Zaha'nın giderlerini karşılamakta zorlandığı iddia edilimişti.

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