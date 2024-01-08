Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
10:02
Son dakika haberi: Galatasaray'da maaş krizi var mı? Wilfried Zaha açıkladı!
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de kazanmaya devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda bir süredir maaş krizi yaşandığına dair iddialar gündeme gelmişti. Cimbom'un yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, konuyla ilgili çarpıcı ifadelere imza attı. Afrika basınına konuşan Zaha,takımda maaş krizi olup olmadığını açıklarken, maaş almadıkları söylemlerine şok bir yanıt verdi. İşte tüm detaylar ve o ifadeler...