Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Dünya devinin yıldızı geliyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 78 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu seneyi şampiyon tamamlayarak önümüzdeki sezon Devler Ligi'ne gitmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom daha önce Fenerbahçe'nin de istediği o yıldız futbolcu için kolları sıvadı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...