Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dünya devinin yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:05

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Dünya devinin yıldızı geliyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 78 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu seneyi şampiyon tamamlayarak önümüzdeki sezon Devler Ligi'ne gitmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom daha önce Fenerbahçe'nin de istediği o yıldız futbolcu için kolları sıvadı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Dünya devinin yıldızı geliyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 78 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu seneyi şampiyon tamamlayarak önümüzdeki sezon Devler Ligi'ne gitmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom daha önce Fenerbahçe'nin de istediği o yıldız futbolcu için kolları sıvadı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Dünya devinin yıldızı geliyor...

Trendyol Süper Lig'de sezona Okan Buruk ile başlayan son şampiyon Galatasaray, bu yıl da ligi zirvede bitirmek istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Dünya devinin yıldızı geliyor...

Son olarak evinde ligin zorlu takımlarından Çaykur Rizespor'u konuk eden Cimbom, rakibini 6-2 gibi farklı bir skorla geçti.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Dünya devinin yıldızı geliyor...

Bu skorla beraber puanını 78'e yükselten sarı-kırmızılılar, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider olarak yer alıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Dünya devinin yıldızı geliyor...

Okan Buruk ve öğrencileri 30. hafta maçında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak ve zirve yarışını sürdürmek için 3 puan için mücadele edecek.

SON DAKİKA