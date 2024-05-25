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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 12:09

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmaya hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Arayışlarıa devam eden Cimbom, Fenerbahçe'nin de çok istediği yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Yeni transfer İstanbul’a geldi...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunan Galatasaray, sezonu Konyaspor deplasmanıyla bitirecek. Sarı-kırmızılılara mutlu sona ulaşmak için beraberlik yetecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Yeni transfer İstanbul’a geldi...

Son olarak derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, tüm odağını Konyaspor maçına çevirdi.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Yeni transfer İstanbul’a geldi...

Hafta boyunca yönetimin Florya'ya yaptığı çıkarma ve son olarak ailelerin tesislere gelmesi, tüm takımın neşesini yerine getirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Yeni transfer İstanbul’a geldi...

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe yenilgisinin şokunu tamamen üzerinden atmış durumda.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Yeni transfer İstanbul’a geldi...

Galatasaray taraftarı, deplasman tribünü için satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketti.

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