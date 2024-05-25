Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
12:09
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Yeni transfer İstanbul'a geldi...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmaya hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Arayışlarıa devam eden Cimbom, Fenerbahçe'nin de çok istediği yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi. İşte o isim ve tüm detaylar...