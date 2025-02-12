Giriş Tarihi: 12.02.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
23:04
Son dakika haberi: G.Saray - A.Demirspor maçının VAR görüntüleri açıklandı! İşte VAR hakeminin konuşması...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanırken haftanın en flaş maçı Galatsasaray ile Adana Demirspor arasında yaşandı. 12. dakikada VAR kontrolü sonrası penaltı kazanan sarı-kırmızılılar, Morata ile 1-0 öne geçmişti. Konuk ekip Adana Demirspor ise 34. dakikada bu pozisyon nedeniyle maçtan çekilme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federayonu olaylı maçın VAR görüntülerini yayınladı. İşte detaylar...