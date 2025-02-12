Son dakika haberi: G.Saray - A.Demirspor maçının VAR görüntüleri açıklandı! İşte VAR hakeminin konuşması...

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçının 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir." denildi.