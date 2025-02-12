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Haberler Galeri Son dakika haberi: G.Saray - A.Demirspor maçının VAR görüntüleri açıklandı! İşte VAR hakeminin konuşması...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 22:55 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:04

Son dakika haberi: G.Saray - A.Demirspor maçının VAR görüntüleri açıklandı! İşte VAR hakeminin konuşması...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanırken haftanın en flaş maçı Galatsasaray ile Adana Demirspor arasında yaşandı. 12. dakikada VAR kontrolü sonrası penaltı kazanan sarı-kırmızılılar, Morata ile 1-0 öne geçmişti. Konuk ekip Adana Demirspor ise 34. dakikada bu pozisyon nedeniyle maçtan çekilme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federayonu olaylı maçın VAR görüntülerini yayınladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: G.Saray - A.Demirspor maçının VAR görüntüleri açıklandı! İşte VAR hakeminin konuşması...

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: G.Saray - A.Demirspor maçının VAR görüntüleri açıklandı! İşte VAR hakeminin konuşması...

Galatasaray 12. dakikada VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı. Penaltı noktasının başına geçen Alvaro Morata topu ağlara gönderek takımını 1-0 öne geçirdi.

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Son dakika haberi: G.Saray - A.Demirspor maçının VAR görüntüleri açıklandı! İşte VAR hakeminin konuşması...

Maçın ilerleyen bölümünde Adana Demirspor cephesi dakikalar 34'ü bulduğunda maçtan çekilme kararı aldı.

Son dakika haberi: G.Saray - A.Demirspor maçının VAR görüntüleri açıklandı! İşte VAR hakeminin konuşması...

TFF VAR GÖRÜNTÜLERİNİ AÇIKLADI

Buna Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıklama kararı aldı.

Son dakika haberi: G.Saray - A.Demirspor maçının VAR görüntüleri açıklandı! İşte VAR hakeminin konuşması...

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçının 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir." denildi.

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