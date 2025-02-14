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Haberler Galeri Son dakika haberi: G.Saray'ın en büyük hayali! Yıldız isme sezon sonunda kavuşuyor...
Giriş Tarihi: 14.02.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:19

Son dakika haberi: G.Saray'ın en büyük hayali! Yıldız isme sezon sonunda kavuşuyor...

Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Avrupa'da turu zora sokan sarı-kırmızılı takım, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom, uzun süredir transfer etmek istediği yıldız futbolcuya sezon sonunda kavuşacak. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi: G.Saray’ın en büyük hayali! Yıldız isme sezon sonunda kavuşuyor...

AZ Alkmaar'a karşı Avrupa Ligi'nde ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Son dakika haberi: G.Saray’ın en büyük hayali! Yıldız isme sezon sonunda kavuşuyor...

AVRUPA'DA KÖTÜ SONUÇ

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren sarı kırmızılı takım, Avrupa'da istediğini alamadı.

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Son dakika haberi: G.Saray’ın en büyük hayali! Yıldız isme sezon sonunda kavuşuyor...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ ALkmaar ile karşılaşan cimbom, rakibine 4-1 mağlup oldu.

Son dakika haberi: G.Saray’ın en büyük hayali! Yıldız isme sezon sonunda kavuşuyor...

51. dakikada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, rakibinin üstün oyununa engel olamadı ve rövanş öncesi turu zora soktu.

Son dakika haberi: G.Saray’ın en büyük hayali! Yıldız isme sezon sonunda kavuşuyor...

DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Üç kulvarda da yoluna devam eden Galatasaray için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

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