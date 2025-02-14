Giriş Tarihi: 14.02.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
09:19
Son dakika haberi: G.Saray'ın en büyük hayali! Yıldız isme sezon sonunda kavuşuyor...
Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Avrupa'da turu zora sokan sarı-kırmızılı takım, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom, uzun süredir transfer etmek istediği yıldız futbolcuya sezon sonunda kavuşacak. İşte transfer gelişmesinin detayları...