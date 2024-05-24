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Haberler Galeri Son dakika haberi: Hangi takımlarımız Avrupa kupalarına katılacak? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç tarihleri belli oldu...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:26

Son dakika haberi: Hangi takımlarımız Avrupa kupalarına katılacak? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç tarihleri belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in sona ermesine 1 hafta kala ve Ziraat Türkiye Kupası'nın da Beşiktaş'ın kazanmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımlarımızın durumu netleşmeye başladı. Gelecek sezon Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin kupalara hangi turlardan katılacakları ve lig aşaması için kaç takım elemeleri gerektiği de belli oldu. İşte Avrupa kupalarına katılacak takımlarımız ve maç tarihleri...

Son dakika haberi: Hangi takımlarımız Avrupa kupalarına katılacak? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın maç tarihleri belli oldu...

Süper Lig'in sona ermesine 1 hafta kala ve Ziraat Türkiye Kupası'nın da Beşiktaş'ın kazanmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımlarımızın durumu netleşmeye başladı. Gelecek sezon Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin kupalara hangi turlardan katılacakları ve lig aşaması için kaç takım elemeleri gerektiği de belli oldu. İşte Avrupa kupalarına katılacak takımlarımız ve maç tarihleri...

Son dakika haberi: Hangi takımlarımız Avrupa kupalarına katılacak? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın maç tarihleri belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gol düllosuna sahne olan karşılaşmayı siyah beyazlılar, 90+4. dakikada Al-Musrati'nin golüyle 3-2 kazanarak Türkiye Kupası'na 11. kez müzesine götürdü.

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Son dakika haberi: Hangi takımlarımız Avrupa kupalarına katılacak? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın maç tarihleri belli oldu...

Kupa finalin ardından Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek ekipler de belli oldu.

Son dakika haberi: Hangi takımlarımız Avrupa kupalarına katılacak? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın maç tarihleri belli oldu...

ŞAMPİYON TAKIM PLAY-OFF'TAN BAŞLAYACAK

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşan takım, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.

Son dakika haberi: Hangi takımlarımız Avrupa kupalarına katılacak? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın maç tarihleri belli oldu...

İKİNCİ OLAN ÖN ELEME OYNAYACAK

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan adım atacak ve gruplara kalmak için mücadele edecek.

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