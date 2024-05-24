Son dakika haberi: Hangi takımlarımız Avrupa kupalarına katılacak? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın maç tarihleri belli oldu...

Süper Lig'in sona ermesine 1 hafta kala ve Ziraat Türkiye Kupası'nın da Beşiktaş'ın kazanmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımlarımızın durumu netleşmeye başladı. Gelecek sezon Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin kupalara hangi turlardan katılacakları ve lig aşaması için kaç takım elemeleri gerektiği de belli oldu. İşte Avrupa kupalarına katılacak takımlarımız ve maç tarihleri...