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Haberler Galeri Son dakika haberi: İngilizler, G.Saray'ın yıldızı için geliyor! Gözler onun üzerinde olacak...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:00

Son dakika haberi: İngilizler, G.Saray'ın yıldızı için geliyor! Gözler onun üzerinde olacak...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek milli araya kayıpsız giren Galatasaray'da moraller bir hayli yüksek. Cimbom, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile berabere kalması sonrası maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı. Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrilirken, İngiliz ekibinin yıldız ismi izlemek için İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: İngilizler, G.Saray’ın yıldızı için geliyor! Gözler onun üzerinde olacak...

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup eden ve yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: İngilizler, G.Saray’ın yıldızı için geliyor! Gözler onun üzerinde olacak...

ANTALYA'YI FARKLI GEÇTİ!

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Cimbom ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve milli araya moralli girdi.

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Son dakika haberi: İngilizler, G.Saray’ın yıldızı için geliyor! Gözler onun üzerinde olacak...

FENERBAHÇE PUAN KAYBETTİ

Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takım, maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı.

Son dakika haberi: İngilizler, G.Saray’ın yıldızı için geliyor! Gözler onun üzerinde olacak...

GÖZLER BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE

Cimbom, milli araya bir hayli moralli girerken, ara sonrası konuk olacağı Beşikaş'ı düşünmeye başladı.

Son dakika haberi: İngilizler, G.Saray’ın yıldızı için geliyor! Gözler onun üzerinde olacak...

Tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.