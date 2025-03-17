Giriş Tarihi: 17.03.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
12:00
Son dakika haberi: İngilizler, G.Saray'ın yıldızı için geliyor! Gözler onun üzerinde olacak...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek milli araya kayıpsız giren Galatasaray'da moraller bir hayli yüksek. Cimbom, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile berabere kalması sonrası maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı. Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrilirken, İngiliz ekibinin yıldız ismi izlemek için İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte detaylar...