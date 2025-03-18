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Haberler Galeri Son dakika haberi: İngilizler listenin ilk sırasına yazdı! Osimhen için transfer açıklaması!
Giriş Tarihi: 18.03.2025 20:41 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:42

Son dakika haberi: İngilizler listenin ilk sırasına yazdı! Osimhen için transfer açıklaması!

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ardından aradaki farkı 9'a çıkardı. Kritik maçta hat-trick yapan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in geleceği merak konusu olurken, dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Osimhen için çarpıcı bir transfer açıklaması da geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: İngilizler listenin ilk sırasına yazdı! Osimhen için transfer açıklaması!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.

Son dakika haberi: İngilizler listenin ilk sırasına yazdı! Osimhen için transfer açıklaması!

Sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen, kritik maçta yaptığı hat-trick ile yine adından söz ettirdi.

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Son dakika haberi: İngilizler listenin ilk sırasına yazdı! Osimhen için transfer açıklaması!

PENALTIYI MORATA'YA BIRAKTI!

Nijeryalı yıldız, Antalyaspor maçının ilk yarısında kazanılan penaltı atışını gol krallığı yarışında olmasına rağmen Morata'ya bıraktı. Osimhen'in bu hakereti büyük alkış aldı.

Son dakika haberi: İngilizler listenin ilk sırasına yazdı! Osimhen için transfer açıklaması!

ICARDI'Yİ HİÇ ARATMADI

Sarı-kırmızılı formayla 26 gol-5 asiste imzasını koyan Victor Osimhen, sezonu kapatan İcardi'nin boşluğunu doldurdu.

Son dakika haberi: İngilizler listenin ilk sırasına yazdı! Osimhen için transfer açıklaması!

İcardi, Galatasaray'da şampiyonluk yaşadığı ilk sezonda 23 gol-8 asistlik performans sergilemişti. Arjantinli yıldızın toplam 31 gollük skor katkısını mart ayının ortasında yakalayan Osimhen, taraftarın yeni sevgilisi oldu.