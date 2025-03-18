Giriş Tarihi: 18.03.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
20:42
Son dakika haberi: İngilizler listenin ilk sırasına yazdı! Osimhen için transfer açıklaması!
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ardından aradaki farkı 9'a çıkardı. Kritik maçta hat-trick yapan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in geleceği merak konusu olurken, dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Osimhen için çarpıcı bir transfer açıklaması da geldi. İşte detaylar...