Giriş Tarihi: 25.05.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
16:29
Son dakika haberi: İsmail Kartal'dan istifa kararı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... İstanbulspor'u mağlup ederek Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek olan sarı lacivertlilerde kritik karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı sonrası şampiyonluğun gelmemesi durumunda istifa edeceği iddia edilirken, yeni hocanın adı da netleşmeye başladı. İşte tüm detaylar...