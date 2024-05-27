Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
16:42
Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devler Ligi için dünya yıldızı...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... 102 puanla rekor kırarak kupayı müzesine götüren sarı kırmızılılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Devler Ligi seviyesinde transferler yapmaya hazırlanan Cimbom'un ilk transferi belli oldu. İşte o dünya yıldızı ve tüm detaylar...