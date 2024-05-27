Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Devler Ligi için dünya yıldızı...

MUSLERA: ICARDI'Yİ KUTLUYORUM!



Şampiyonluk maçından sonra Fernando Muslera, "Takım arkadaşlarımı, başkanımı, yönetim kurulu üyelerini, teknik ekibi ve çalışanları kutluyorum. Bu çok çok önemli. İki sene üst üste şampiyon olduk. 13 senede, 17 kupam var. Hayallerimizi buna odaklı çalışıyoruz. Hazirandan beri maçlara çıkıyoruz, büyük maçlar oynadık. Bunların hepsinin sonucunda kırılabilecek bütün rekorları kırdık. Bu kulüp de bunu hak ediyor" diye konuştu..