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Haberler Galeri Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devler Ligi için dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:42

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devler Ligi için dünya yıldızı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... 102 puanla rekor kırarak kupayı müzesine götüren sarı kırmızılılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Devler Ligi seviyesinde transferler yapmaya hazırlanan Cimbom'un ilk transferi belli oldu. İşte o dünya yıldızı ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Devler Ligi için dünya yıldızı...

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Devler Ligi için dünya yıldızı...

Süper Lig'de 38. ve son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Beraberliğin bile şampiyonluğa taşıyacağı Galatasaray, sahadan Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun attığı gollerle 3-1 galip ayrıldı.
.Puanını 102'ye taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile arasındaki farkı da koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

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Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Devler Ligi için dünya yıldızı...

"Cimbom" bu zaferle 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyon oldu. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçti.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Devler Ligi için dünya yıldızı...

GOL KRALI ICARDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun gol kralı oldu. Attığı gollerle takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Icardi, 25 kez fileleri havalandırdı..

Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Devler Ligi için dünya yıldızı...

MUSLERA: ICARDI'Yİ KUTLUYORUM!

Şampiyonluk maçından sonra Fernando Muslera, "Takım arkadaşlarımı, başkanımı, yönetim kurulu üyelerini, teknik ekibi ve çalışanları kutluyorum. Bu çok çok önemli. İki sene üst üste şampiyon olduk. 13 senede, 17 kupam var. Hayallerimizi buna odaklı çalışıyoruz. Hazirandan beri maçlara çıkıyoruz, büyük maçlar oynadık. Bunların hepsinin sonucunda kırılabilecek bütün rekorları kırdık. Bu kulüp de bunu hak ediyor" diye konuştu..

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