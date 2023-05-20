Giriş Tarihi: 20.05.2023 18:19
Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
18:23
Son dakika haberi: Jesus onu istemedi Avrupa devine gidiyor! Fenerbahçe'ye bomba teklif...
Son dakika haberleri: Bu sezon şampiyonluk için mücadele eden fakat Galatasaray'ın gerisinde olan Fenerbahçe'de yeni sezon için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yönetim, Jorge Jesus'un da isteklerini ve raporlarını dikkate alarak adımlarını atarken, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için Avrupa devi transfer teklifinde bulundu. Jesus'un kadroda düşünmediği oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...