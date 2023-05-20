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Haberler Galeri Son dakika haberi: Jesus onu istemedi Avrupa devine gidiyor! Fenerbahçe'ye bomba teklif...
Giriş Tarihi: 20.05.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 18:23

Son dakika haberi: Jesus onu istemedi Avrupa devine gidiyor! Fenerbahçe'ye bomba teklif...

Son dakika haberleri: Bu sezon şampiyonluk için mücadele eden fakat Galatasaray'ın gerisinde olan Fenerbahçe'de yeni sezon için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yönetim, Jorge Jesus'un da isteklerini ve raporlarını dikkate alarak adımlarını atarken, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için Avrupa devi transfer teklifinde bulundu. Jesus'un kadroda düşünmediği oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Jesus onu istemedi Avrupa devine gidiyor! Fenerbahçe’ye bomba teklif...

Süpre Lig'de son maçında Trabzonspor'u mağlup ederek liderlik için umutlarını devam ettiren Fenerbahçe'de gözler Galatasaray'ın bugünkü maçına çevrildi.

Son dakika haberi: Jesus onu istemedi Avrupa devine gidiyor! Fenerbahçe’ye bomba teklif...

Lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyen sarı-lacivertli takımda yeni sezon için de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

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Son dakika haberi: Jesus onu istemedi Avrupa devine gidiyor! Fenerbahçe’ye bomba teklif...

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim, hocanın kalması durumunda onun isteklerine göre transferlerini yapmayı planlıyor.

Son dakika haberi: Jesus onu istemedi Avrupa devine gidiyor! Fenerbahçe’ye bomba teklif...

Premier Lig'de forma giyen Wilfred Zaha'yı gündemine alan Fenerbahçe flaş bir transfere imza atmak isterken, diğer yandan takımdan gidecek oyunuclar da belli oluyor.

Son dakika haberi: Jesus onu istemedi Avrupa devine gidiyor! Fenerbahçe’ye bomba teklif...

Fenerbahçe'nin bu sezonun başında PSV'den kadrosuna kattığı Bruma ayrılık eşiğinde. Kadroda düşünülmeyen deneyimli oyuncu Portekiz ekibi Braga'ya kiralanmıştı.

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