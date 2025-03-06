Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
09:03
Son dakika haberi: Kanayan yarayı tedavi etti! İşte Beşiktaş'ın sorununu çözen adam...
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sezona istediği gibi başlayamayan siyah-beyazlı takım, Serdal Adalı dönemindeki çıkışını sürdürdü. Solskjaer'in gelişiyle birlikte yeni bir sayfa açan Kartal'da dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Beşiktaş'ın sezon başından beri kanayan yarasına o isim çare buldu. İşte detaylar...