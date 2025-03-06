Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Kanayan yarayı tedavi etti! İşte Beşiktaş'ın sorununu çözen adam...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:03

Son dakika haberi: Kanayan yarayı tedavi etti! İşte Beşiktaş'ın sorununu çözen adam...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sezona istediği gibi başlayamayan siyah-beyazlı takım, Serdal Adalı dönemindeki çıkışını sürdürdü. Solskjaer'in gelişiyle birlikte yeni bir sayfa açan Kartal'da dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Beşiktaş'ın sezon başından beri kanayan yarasına o isim çare buldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Kanayan yarayı tedavi etti! İşte Beşiktaş’ın sorununu çözen adam...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Son dakika haberi: Kanayan yarayı tedavi etti! İşte Beşiktaş’ın sorununu çözen adam...

Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlığa seçilan Serdal Adalı, Beşiktaş'ta adeta yeni bir sayfa açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Kanayan yarayı tedavi etti! İşte Beşiktaş’ın sorununu çözen adam...

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte küllerinden doğan Kartal, yeniden iddialı bir takım haline geldi.

Son dakika haberi: Kanayan yarayı tedavi etti! İşte Beşiktaş’ın sorununu çözen adam...

Aldığı başarılı sonuçlarla çıkışını sürdüren Beşiktaş'ta dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Kanayan yarayı tedavi etti! İşte Beşiktaş’ın sorununu çözen adam...

Siyah-beyazlı takımın sezon başından beri kanayan yarasına Solskjaer ile birlikte takıma katılan isim çare oldu. İşte detaylar...