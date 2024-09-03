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Haberler Galeri Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Galatasaray için olay sözler! "Paralı askerler cadı kazanına çeviriyor"
Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:27

Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Galatasaray için olay sözler! "Paralı askerler cadı kazanına çeviriyor"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de ilk 4 haftayı geride bıraktık. Araya milli maçlar giriyor. Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray zirve yarışında büyük bir mücadele veriyor. Bu sezon dikkat çeken transferler yapan ezeli rakipler şampiyonluğa odaklanmış durumda. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, 3 büyükler hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Galatasaray için olay sözler! Paralı askerler cadı kazanına çeviriyor

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 haftayı geride bıraktık. Galatasaray son olarak Osimhen transferiyle yılın hamlesini yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan SABAH Spor'un usta kalemleri, Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Gürcan Bilgiç Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 4 haftalık performansını değerlendirirken çok çarpıcı yorumlarda bulundu. Özellikle de Galatasaray'da yönetim anlamında yaşanan bazı krizler üzerine dikkat çeken sözler kaleme alındı.

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Galatasaray için olay sözler! Paralı askerler cadı kazanına çeviriyor

Beşiktaş ligin en başarılı en iyi futbol oynayan takımı mı sizce? Öyle ise bunu nasıl başardı?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ta şu anda işler rayında gidiyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst takım hakkında doğru teşhisler yapmış. Yeni transferler takıma kısa sürede adapte oldular. Van Bronckhorst ile ilgili en önemli artım, Fernandes'i orta sahadan ofansif girişimler için motive etmesi.

Ayrıca Rafa Silva çok iyi takip ettiğim ve beğendiğim bir oyuncuydu. Onun futbol aklı da olumlu. İmmobile de fizik olarak düşmezse önemli bir golcü. Ağır maç trafiğinde sakatlık olabilir ama başlangıç notu çok iyi.

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Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Galatasaray için olay sözler! Paralı askerler cadı kazanına çeviriyor

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş göz kamaştırıyor, rakibi resmen boğuyor. Tüm futbolcular makine düzeninde çalışıyor. Bu güzelliklere rağmen Hollandalı teknik adamın tıpkı Mourinho gibi çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Okan Buruk iki yıl şampiyon olurken Jorge Jesus ve İsmail Kartal ile yarışmıştı ama önlerindeki en büyük etken 8+3 kuralıydı.

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Galatasaray için olay sözler! Paralı askerler cadı kazanına çeviriyor

Bu üç hoca önce 3 yerliyi yazıyor, sonra kadroyu kuruyordu. Van Bronckhorst ve Mourinho için böyle bir baskı yok. Sivas önünde Beşiktaş 10 yabancı futbolcu ile çıktı. Değişen yabancı kuralını kim doğru kullanırsa zirve yarışında başarılı olacaktır. Şu anda bunu en iyi Hollandalı teknik adam kullanıyor. Oyuncular da 40 yıllık Beşiktaşlı gibi oynamaya özen gösteriyor.

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Galatasaray için olay sözler! Paralı askerler cadı kazanına çeviriyor

"GİOVANNİ OLAY ÇIKARDI"

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'ın coşkusu kayda değer. Tribünlerini de heyecanlandırıyor, izleyenlere de keyif veriyor. Hazırlık dönemi ile ligdeki takımın birbiri ile alakası yok. Nokta transferler ile kalite problemini de çözdüler. Her maçı kazanma sınırında oynarlar ama bu tempo lig boyunca sürdürülebilir değil. Birkaç hafta sonra sorunlar başlayınca, B planları olmalı.

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