Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Galatasaray için olay sözler! "Paralı askerler cadı kazanına çeviriyor"

Beşiktaş ligin en başarılı en iyi futbol oynayan takımı mı sizce? Öyle ise bunu nasıl başardı?



ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ta şu anda işler rayında gidiyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst takım hakkında doğru teşhisler yapmış. Yeni transferler takıma kısa sürede adapte oldular. Van Bronckhorst ile ilgili en önemli artım, Fernandes'i orta sahadan ofansif girişimler için motive etmesi.

Ayrıca Rafa Silva çok iyi takip ettiğim ve beğendiğim bir oyuncuydu. Onun futbol aklı da olumlu. İmmobile de fizik olarak düşmezse önemli bir golcü. Ağır maç trafiğinde sakatlık olabilir ama başlangıç notu çok iyi.