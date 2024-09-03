Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
10:27
Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Galatasaray için olay sözler! "Paralı askerler cadı kazanına çeviriyor"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de ilk 4 haftayı geride bıraktık. Araya milli maçlar giriyor. Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray zirve yarışında büyük bir mücadele veriyor. Bu sezon dikkat çeken transferler yapan ezeli rakipler şampiyonluğa odaklanmış durumda. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, 3 büyükler hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.