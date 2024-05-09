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Haberler Galeri Son dakika haberi: Madrid'de inanılmaz son! Real Madrid - Bayern Münih maçında hakemden tartışmalı karar...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 00:33 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 00:33

Son dakika haberi: Madrid'de inanılmaz son! Real Madrid - Bayern Münih maçında hakemden tartışmalı karar...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırarak Borussia Dortmund'un rakibi oldu. İnanılmaz anlara sahne olan dev maçta hakem Szymon Marciniak'ın son anlarda verdiği karar tartışmalara neden oldu. İşte Real Madrid'in finale çıktığı dev karşılaşmaya dair tüm detaylar ve o karar...

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Son dakika haberi: Madrid’de inanılmaz son! Real Madrid - Bayern Münih maçında hakemden tartışmalı karar...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırarak Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Son dakika haberi: Madrid’de inanılmaz son! Real Madrid - Bayern Münih maçında hakemden tartışmalı karar...

İnanılmaz anlara sahne olan dev maçta hakem Szymon Marciniak'ın son anlarda verdiği karar tartışmalara neden oldu.

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Son dakika haberi: Madrid’de inanılmaz son! Real Madrid - Bayern Münih maçında hakemden tartışmalı karar...

İşte Real Madrid'in finale çıktığı dev karşılaşmaya dair tüm detaylar ve o karar...

Son dakika haberi: Madrid’de inanılmaz son! Real Madrid - Bayern Münih maçında hakemden tartışmalı karar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Yarı final rövanşında Real Madrid sahasında Bayern Münih'i konuk etti.

Son dakika haberi: Madrid’de inanılmaz son! Real Madrid - Bayern Münih maçında hakemden tartışmalı karar...

Barnabeu Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Szymon Marciniak düdük çaldı.

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