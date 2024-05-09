Giriş Tarihi: 09.05.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
00:33
Son dakika haberi: Madrid'de inanılmaz son! Real Madrid - Bayern Münih maçında hakemden tartışmalı karar...
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırarak Borussia Dortmund'un rakibi oldu. İnanılmaz anlara sahne olan dev maçta hakem Szymon Marciniak'ın son anlarda verdiği karar tartışmalara neden oldu. İşte Real Madrid'in finale çıktığı dev karşılaşmaya dair tüm detaylar ve o karar...