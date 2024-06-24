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Haberler Galeri Son dakika haberi: A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:50

Son dakika haberi: A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri...

SON DAKİKA TÜRKİYE HABERLERİ... Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ikinci maçında güçlü Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve 3 puanda 2. sırada kaldı. Çekya-Gürcistan maçının da berabere bitmesiyle avantajını devam ettiren Türkiye'nin gruptan çıkması halinde muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte Milli Takım'ın gruptan çıkma ihtimalleri ve muhtemel rakipler...

Son dakika haberi: A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri...

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Peki Türkiye, hangi durumlarda gruptan çıkar, en iyi 3. olması durumunda hangi rakiplerle karşılaşacak? İşte tüm ihtimaller ve muhtemel rakipler...

Son dakika haberi: A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri...

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

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Son dakika haberi: A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri...

TÜRKİYE ÇEKYA'DA 1 PUAN ALIRSA GRUPTAN İKİNCİ ÇIKACAK

Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Grupta son maçlarda Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak.

Son dakika haberi: A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri...

İKİNCİ OLMAMIZ HALİNDE D GRUBU LİDERİYLE EŞLEŞECEĞİZ

A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak ve Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Son dakika haberi: A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri...

Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını D Grubunun lider bitirecek ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

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