Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:50
Son dakika haberi: A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA TÜRKİYE HABERLERİ... Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ikinci maçında güçlü Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve 3 puanda 2. sırada kaldı. Çekya-Gürcistan maçının da berabere bitmesiyle avantajını devam ettiren Türkiye'nin gruptan çıkması halinde muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte Milli Takım'ın gruptan çıkma ihtimalleri ve muhtemel rakipler...