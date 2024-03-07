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Haberler Galeri Son dakika haberi: Modric Galatasaray'a gelecek mi? Alman basını duyurdu!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 22:05

Son dakika haberi: Modric Galatasaray'a gelecek mi? Alman basını duyurdu!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olarak kupayı müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına da yoğunlaşmıştı. Real Madrid'den ayrılması beklenen Luka Modric'in Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları gündeme gelmişti. Tüm bu haberler sonrası Alman basını, yıldız oyuncunun transferiyle ilgili sıcak haberi duyurdu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Modric Galatasaray’a gelecek mi? Alman basını duyurdu!

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Modric Galatasaray’a gelecek mi? Alman basını duyurdu!

Bu sezon da şampiyon olarak kupayı müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına da yoğunlaşmıştı.

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Son dakika haberi: Modric Galatasaray’a gelecek mi? Alman basını duyurdu!

Real Madrid'den ayrılması beklenen Luka Modric'in Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Son dakika haberi: Modric Galatasaray’a gelecek mi? Alman basını duyurdu!

Tüm bu haberler sonrası Alman basını, yıldız oyuncunun transferiyle ilgili sıcak haberi duyurdu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Modric Galatasaray’a gelecek mi? Alman basını duyurdu!

Ligin 29. haftasında sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor'u mağlup ederek liderliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

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