Giriş Tarihi: 07.03.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
22:05
Son dakika haberi: Modric Galatasaray'a gelecek mi? Alman basını duyurdu!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olarak kupayı müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına da yoğunlaşmıştı. Real Madrid'den ayrılması beklenen Luka Modric'in Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları gündeme gelmişti. Tüm bu haberler sonrası Alman basını, yıldız oyuncunun transferiyle ilgili sıcak haberi duyurdu. İşte tüm detaylar...