Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
11:03
Son dakika haberi: Muslera'dan Alanyaspor maçında galibiyet getiren sözler! Yaptığı konuşma ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0'dan 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, yarın Antalyaspor karşısında da kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Alanyaspor maçında devreye yenik giren Cimbom'da Fernando Muslera'nın sözleri büyük etki yarattı. Muslera'nın soyunma odasında yöneticilere yaptığı konuşma ortaya çıktı. Uruguaylı eldivenin bu sözleri, takıma büyük motivasyon oldu. İşte o sözler…