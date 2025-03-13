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Haberler Galeri Son dakika haberi: Muslera'dan Alanyaspor maçında galibiyet getiren sözler! Yaptığı konuşma ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 11:03

Son dakika haberi: Muslera'dan Alanyaspor maçında galibiyet getiren sözler! Yaptığı konuşma ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0'dan 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, yarın Antalyaspor karşısında da kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Alanyaspor maçında devreye yenik giren Cimbom'da Fernando Muslera'nın sözleri büyük etki yarattı. Muslera'nın soyunma odasında yöneticilere yaptığı konuşma ortaya çıktı. Uruguaylı eldivenin bu sözleri, takıma büyük motivasyon oldu. İşte o sözler…

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Muslera’dan Alanyaspor maçında galibiyet getiren sözler! Yaptığı konuşma ortaya çıktı...

Süper Lig'in 28.haftasında sahasında ONVO Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Son dakika haberi: Muslera’dan Alanyaspor maçında galibiyet getiren sözler! Yaptığı konuşma ortaya çıktı...

Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor.

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Son dakika haberi: Muslera’dan Alanyaspor maçında galibiyet getiren sözler! Yaptığı konuşma ortaya çıktı...

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkaracak.

Son dakika haberi: Muslera’dan Alanyaspor maçında galibiyet getiren sözler! Yaptığı konuşma ortaya çıktı...

Öte yandan 27.hafta oynanan ve 2-1 kazanılan Alanyaspor mücadelesinde Fernando Muslera'nın yöneticilerle yaptığı konuşma da ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Muslera’dan Alanyaspor maçında galibiyet getiren sözler! Yaptığı konuşma ortaya çıktı...

38 yaşındaki usta eldiven, 3 günlük Antalya-Alanya kampında takım arkadaşlarını motive etti.