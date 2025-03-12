Giriş Tarihi: 12.03.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
20:42
Son dakika haberi: Okan Buruk, Yasin Kol'a tünelde ne söyledi? Hakem raporu ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmayan Cimbom, bu hafta RAMS Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor maçında teknik direktör Okan Buruk ile hakem Yasin Kol arasında tünelde gerçekleşen konuşmalar ve görüntüler olay olmuştu. İşte Okan Buruk'un Yasin Kol'a söylediği iddia edilen o sözler...