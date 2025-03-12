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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk, Yasin Kol'a tünelde ne söyledi? Hakem raporu ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 12.03.2025 20:42 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 20:42

Son dakika haberi: Okan Buruk, Yasin Kol'a tünelde ne söyledi? Hakem raporu ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmayan Cimbom, bu hafta RAMS Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor maçında teknik direktör Okan Buruk ile hakem Yasin Kol arasında tünelde gerçekleşen konuşmalar ve görüntüler olay olmuştu. İşte Okan Buruk'un Yasin Kol'a söylediği iddia edilen o sözler...

Son dakika haberi: Okan Buruk, Yasin Kol’a tünelde ne söyledi? Hakem raporu ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray, geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Son dakika haberi: Okan Buruk, Yasin Kol’a tünelde ne söyledi? Hakem raporu ortaya çıktı...

Bu hafta RAMS Park'ta Antalyaspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım, zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

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Son dakika haberi: Okan Buruk, Yasin Kol’a tünelde ne söyledi? Hakem raporu ortaya çıktı...

Avrupa Ligi'nden elenen Cimbom, artık odağını lig şampiyonluğuna çevirmiş durumda.

Son dakika haberi: Okan Buruk, Yasin Kol’a tünelde ne söyledi? Hakem raporu ortaya çıktı...

DEVRE SONUNDA KORİDORDA GERGİNLİK

Alanyaspor - Galatasaray maçında ilk yarı sona erdikten sonra oyuncular soyunma odasına doğru ilerlerken tartışma yaşanmış.

Son dakika haberi: Okan Buruk, Yasin Kol’a tünelde ne söyledi? Hakem raporu ortaya çıktı...

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, tünelin başında maçın hakemi Yasin Kol'a itirazda bulunmuştu.