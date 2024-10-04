Son dakika haberi: Ömer Üründül'den Twente-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! "Vasat" diyerek yorumladı...

GÜRCAN BİLGİÇ: DEFANSA 'HELAL OLSUN'

Neresinden tutsan, elinde kalacak bir maç izledik. Mourinho'nun Fenerbahçe'sini sahadan sildi Twente takımı. İki tarafta da üstündüler; taktik olarak da istediklerini alıyorlardı, fizik olarak da. Baskıyı kurdular ve hiç bırakmadılar. Nefes aldırmadan topun ve pozisyonların peşinde ördüler sahayı.