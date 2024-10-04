Giriş Tarihi: 04.10.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
08:53
Son dakika haberi: Ömer Üründül'den Twente-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! "Vasat" diyerek yorumladı...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları dün sona erdi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaştı. Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı maçta Tadic'in ikinci yarıdaki golüyle 1-1 berabere kaldı. Bu maç sonrası SABAH Spor yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç çarpıcı sözler kaleme aldı. Üründül, Avrupa'daki temsilcilerimiz için dikkat çeken bir eleştiride bulundu.