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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ömer Üründül'den Twente-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! "Vasat" diyerek yorumladı...
Giriş Tarihi: 04.10.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 08:53

Son dakika haberi: Ömer Üründül'den Twente-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! "Vasat" diyerek yorumladı...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları dün sona erdi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaştı. Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı maçta Tadic'in ikinci yarıdaki golüyle 1-1 berabere kaldı. Bu maç sonrası SABAH Spor yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç çarpıcı sözler kaleme aldı. Üründül, Avrupa'daki temsilcilerimiz için dikkat çeken bir eleştiride bulundu.

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Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Twente-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! Vasat diyerek yorumladı...

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaştı.

Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Twente-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! Vasat diyerek yorumladı...

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, 71. dakikada Sırp yıldızı Dusan Tadic'in golüyle eşitliği sağladı.

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Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Twente-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! Vasat diyerek yorumladı...

Karşılaşmada başka gol olmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Jose Mourinho'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü Manchester United'ı konuk edecek.

Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Twente-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! Vasat diyerek yorumladı...
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Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Twente-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! Vasat diyerek yorumladı...

GÜRCAN BİLGİÇ: DEFANSA 'HELAL OLSUN'

Neresinden tutsan, elinde kalacak bir maç izledik. Mourinho'nun Fenerbahçe'sini sahadan sildi Twente takımı. İki tarafta da üstündüler; taktik olarak da istediklerini alıyorlardı, fizik olarak da. Baskıyı kurdular ve hiç bırakmadılar. Nefes aldırmadan topun ve pozisyonların peşinde ördüler sahayı.

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