Son dakika haberi: Everton ile Crystal Palace arasında oynanan maç, Premier Lig'de son dönemin en ilginç anlarına sahne oldu. Müthiş geri dönüşle maçı kazanan Everton'da büyük sevinç yaşanırken, taraftarlar maçtan sonra sahaya girdi. Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira, sahaya giren taraftarların arasında kaldı ve yaşadığı tahrikler sonrası taraftara saldırdı. İşte İngiltere'de yaşananların tüm detayları...