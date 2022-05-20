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Haberler Galeri Son dakika haberi: Premier Lig'de olay! Vieira taraftarı tekmeledi, ortalık karıştı!
Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:00

Son dakika haberi: Premier Lig'de olay! Vieira taraftarı tekmeledi, ortalık karıştı!

Son dakika haberi: Everton ile Crystal Palace arasında oynanan maç, Premier Lig'de son dönemin en ilginç anlarına sahne oldu. Müthiş geri dönüşle maçı kazanan Everton'da büyük sevinç yaşanırken, taraftarlar maçtan sonra sahaya girdi. Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira, sahaya giren taraftarların arasında kaldı ve yaşadığı tahrikler sonrası taraftara saldırdı. İşte İngiltere'de yaşananların tüm detayları...

Son dakika haberi: Premier Lig’de olay! Vieira taraftarı tekmeledi, ortalık karıştı!

Son dakika haberi: Everton ile Crystal Palace arasında oynanan maç, Premier Lig'de son dönemin en ilginç anlarına sahne oldu. Müthiş geri dönüşle maçı kazanan Everton'da büyük sevinç yaşanırken, taraftarlar maçtan sonra sahaya girdi. Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira, sahaya giren taraftarların arasında kaldı ve yaşadığı tahrikler sonrası taraftara saldırdı. İşte İngiltere'de yaşananların tüm detayları...

Son dakika haberi: Premier Lig’de olay! Vieira taraftarı tekmeledi, ortalık karıştı!

İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında Everton, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

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Son dakika haberi: Premier Lig’de olay! Vieira taraftarı tekmeledi, ortalık karıştı!

Crystal Palace, 21'de Jean-Philippe Mateta ve 36'da Jordan Ayew'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Son dakika haberi: Premier Lig’de olay! Vieira taraftarı tekmeledi, ortalık karıştı!

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ VE GALİBİYET

İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan Everton, 54'de Michael Keane, 75'te Richarlison ve 85'te Dominic Calvert-Lewin'in golleriyle 3-2 öne geçti ve maçı kazanmayı başardı.

Son dakika haberi: Premier Lig’de olay! Vieira taraftarı tekmeledi, ortalık karıştı!

EVERTON TARAFTARINDAN ÇILGIN SEVİNÇ

Bu sonucun ardından Everton Premier Lig'de kalmayı garantilerken, taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile birlikte büyük sevinç yaşadılar.

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