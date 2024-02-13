Giriş Tarihi: 13.02.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
13:46
SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid-Girona maçında penaltı krizi! Arda Güler'in yeni adresi belli oluyor...
SON DAKİKA HABERİ: La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Liderlik maçında Real Madrid ile Girona karşı karşıya gelmiş ve Carlo Ancelotti'nin öğrencileri sahadan 4-0 galip ayrılmıştı. Maça damga vuran anlardan birisi de Arda Güler'in takımına penaltı kazandırması ve daha sonra yaşananlar oldu. İşte ortaya çıkan penaltı krizi ve Arda Güler için gündeme gelen bomba transfer haberi...