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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid-Girona maçında penaltı krizi! Arda Güler'in yeni adresi belli oluyor...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 13:46

SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid-Girona maçında penaltı krizi! Arda Güler'in yeni adresi belli oluyor...

SON DAKİKA HABERİ: La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Liderlik maçında Real Madrid ile Girona karşı karşıya gelmiş ve Carlo Ancelotti'nin öğrencileri sahadan 4-0 galip ayrılmıştı. Maça damga vuran anlardan birisi de Arda Güler'in takımına penaltı kazandırması ve daha sonra yaşananlar oldu. İşte ortaya çıkan penaltı krizi ve Arda Güler için gündeme gelen bomba transfer haberi...

SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid-Girona maçında penaltı krizi! Arda Güler’in yeni adresi belli oluyor...

İspanya La Liga'da zirve yarışında heyecan devam ediyor. La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Girona'yı konuk etmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid-Girona maçında penaltı krizi! Arda Güler’in yeni adresi belli oluyor...

Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Madrid ekibi, sahadan 4-0 galip ayrılmıştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid-Girona maçında penaltı krizi! Arda Güler’in yeni adresi belli oluyor...

Eflatun-beyazlıların gollerini 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Bellingham, 61. dakikada Rodrygo kaydetmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid-Girona maçında penaltı krizi! Arda Güler’in yeni adresi belli oluyor...

ARDA GÜLER PENALTI KAZANDIRMIŞTI

Öte yandan 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler, 89. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına girerken, Yan Couto tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi.

SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid-Girona maçında penaltı krizi! Arda Güler’in yeni adresi belli oluyor...

Penaltı atışını kullanan Joselu'nun vuruşunda top direğe çarptı. Bu sonuçla lider Real Madrid puanını 61'e yükselterek en yakın rakibi Girona ile puan farkını 5'e yükseltti.

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