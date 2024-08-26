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Haberler Galeri Son dakika: Real Madrid - Valladolid maçına Arda Güler damgası! Ancelotti, Arda'ya yapılan hareket sonrası çılgına döndü
Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 07:45

Son dakika: Real Madrid - Valladolid maçına Arda Güler damgası! Ancelotti, Arda'ya yapılan hareket sonrası çılgına döndü

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 2'nci haftasında sahasında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 69 dakika oyunda kaldı. Oynadığı futbolla yine dikkatleri üzerine çeken ve duran topların başına geçen milli yıldız kendisini izleyenleri hayran bıraktı. Carlo Ancelotti ise maçtan sonra Arda'yı neden 11'de başlattığını açıkladı. İşte Real Madrid - Valladolid maçının özeti ve Arda'nın dikkat çeken istatistikleri...

Son dakika: Real Madrid - Valladolid maçına Arda Güler damgası! Ancelotti, Arda’ya yapılan hareket sonrası çılgına döndü

İspanya La Liga'nın 2'nci haftasında Real Madrid, evinde Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Victor Garcia Verdura yönetti.

Son dakika: Real Madrid - Valladolid maçına Arda Güler damgası! Ancelotti, Arda’ya yapılan hareket sonrası çılgına döndü

Karşılaşmanın büyük bölümünde baskın oyun ortaya koyan Real Madrid, mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

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Son dakika: Real Madrid - Valladolid maçına Arda Güler damgası! Ancelotti, Arda’ya yapılan hareket sonrası çılgına döndü

ENDRİCK, REAL MADRDİ KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Federico Valverde, 88'inci dakikada Brahim Diaz ve 90+6'ncı dakikada Endrick kaydetti.

Son dakika: Real Madrid - Valladolid maçına Arda Güler damgası! Ancelotti, Arda’ya yapılan hareket sonrası çılgına döndü

Bu sonucun ardından Real Madrid, yeni sezonda ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Real Valladolid ise ilk hafta galibiyetinin ardından mağlubiyetle tanıştı ve 3 puanda kaldı.

Son dakika: Real Madrid - Valladolid maçına Arda Güler damgası! Ancelotti, Arda’ya yapılan hareket sonrası çılgına döndü

Milli oyuncu Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlarken, karşılaşmanın 69'uncu dakikasında yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

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