Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
07:45
Son dakika: Real Madrid - Valladolid maçına Arda Güler damgası! Ancelotti, Arda'ya yapılan hareket sonrası çılgına döndü
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 2'nci haftasında sahasında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 69 dakika oyunda kaldı. Oynadığı futbolla yine dikkatleri üzerine çeken ve duran topların başına geçen milli yıldız kendisini izleyenleri hayran bıraktı. Carlo Ancelotti ise maçtan sonra Arda'yı neden 11'de başlattığını açıkladı. İşte Real Madrid - Valladolid maçının özeti ve Arda'nın dikkat çeken istatistikleri...