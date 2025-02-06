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Haberler Galeri Son dakika haberi: Solskjaer eski takımından transfer yapıyor! Galatasaray'a karşı oynamıştı...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:17

Son dakika haberi: Solskjaer eski takımından transfer yapıyor! Galatasaray'a karşı oynamıştı...

Son dakika haberi: Transferin sessiz takımlarından Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in onayıyla birlikte ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, yeni bir transfer yapmak adına Norveçli hocasının eski takımında forma giyen oyuncu için ilk teklifini yaptı. Daha önce de adı Galatasaray ile anılan ve Beşiktaş'ın talip olduğu o futbolcu...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Solskjaer eski takımından transfer yapıyor! Galatasaray’a karşı oynamıştı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak zirve yarışından erken kopan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Solskjaer eski takımından transfer yapıyor! Galatasaray’a karşı oynamıştı...

Kadrosuna yeni hamleler yapmak için girişimlerine devam eden Serdal Adalı yönetimi, Solskajer döneminin ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. İşte Beşiktaş'ın teklif yaptığı oyuncu...

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Son dakika haberi: Solskjaer eski takımından transfer yapıyor! Galatasaray’a karşı oynamıştı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu hafta ligde zorlu Sivasspor deplasmanına gidiyor.

Son dakika haberi: Solskjaer eski takımından transfer yapıyor! Galatasaray’a karşı oynamıştı...

AL-MUSRATI MONACO'YA KİRALANDI

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen fakat beklentilerin altında kalan ve Braga'dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Al-Musrati, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'ya kiralandı. Al-Musrati, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.

Son dakika haberi: Solskjaer eski takımından transfer yapıyor! Galatasaray’a karşı oynamıştı...

Jean Onana, Al Musrati ve Cher Ndour'u gönderen, elinde 3 orta saha kalan Beşiktaş, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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