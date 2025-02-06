Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
08:17
Son dakika haberi: Solskjaer eski takımından transfer yapıyor! Galatasaray'a karşı oynamıştı...
Son dakika haberi: Transferin sessiz takımlarından Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in onayıyla birlikte ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, yeni bir transfer yapmak adına Norveçli hocasının eski takımında forma giyen oyuncu için ilk teklifini yaptı. Daha önce de adı Galatasaray ile anılan ve Beşiktaş'ın talip olduğu o futbolcu...