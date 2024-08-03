Son dakika haberi: Süper Kupa’da inanılmaz hata! Beşiktaş’ın yıldızı Ciro Immobile ilk maçında tarihe geçti...

BATSHUAYI YEDEK KULÜBESİNDE

Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Belçikalı golcü, sarı-kırmızılı forma ile eski takımı Beşiktaş'a ilk kez rakip oldu. Öte yandan diğer bir yeni transfer Elias Jelert ise maç kadrosunda yer bulamadı.