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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Kupa'da inanılmaz hata! Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile ilk maçında tarihe geçti...
Giriş Tarihi: 03.08.2024 21:17 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:34

Son dakika haberi: Süper Kupa'da inanılmaz hata! Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile ilk maçında tarihe geçti...

Son dakika haberi: Süper Kupa Finali'nde zorlu derbi başladı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin maçında ilk dakikada yapılan inanılmaz hata Beşiktaş'a tarihe geçen golü getirdi. İşte Süper Kupa'nın ilk dakikasında yaşananlar ve Galatasaray'ın yediği şok gol...

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Son dakika haberi: Süper Kupa’da inanılmaz hata! Beşiktaş’ın yıldızı Ciro Immobile ilk maçında tarihe geçti...

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç üstlendi.

Son dakika haberi: Süper Kupa’da inanılmaz hata! Beşiktaş’ın yıldızı Ciro Immobile ilk maçında tarihe geçti...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa karşılaşmasında kaleyi Muslera'ya emanet etti. Savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Köhn'den oluşturan tecrübeli teknik adam, orta alanda Torreira ve Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.

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Son dakika haberi: Süper Kupa’da inanılmaz hata! Beşiktaş’ın yıldızı Ciro Immobile ilk maçında tarihe geçti...

Sağ kanatta Ziyech, 10 numarada Mertens, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya süren Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Icardi oldu.

Son dakika haberi: Süper Kupa’da inanılmaz hata! Beşiktaş’ın yıldızı Ciro Immobile ilk maçında tarihe geçti...

BATSHUAYI YEDEK KULÜBESİNDE

Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Belçikalı golcü, sarı-kırmızılı forma ile eski takımı Beşiktaş'a ilk kez rakip oldu. Öte yandan diğer bir yeni transfer Elias Jelert ise maç kadrosunda yer bulamadı.

Son dakika haberi: Süper Kupa’da inanılmaz hata! Beşiktaş’ın yıldızı Ciro Immobile ilk maçında tarihe geçti...

BEŞİKTAŞ'TA 3 YENİ TRANSFER İLK 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kattığı 5 futbolcunun 3'ü, Galatasaray derbisinde ilk 11'de başladı. Yeni transferler Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gabriel Paulista, Süper Kupa mücadelesine 11'de başladı. Öte yandan Can Keleş ve transferi dün açıklanan Emirhan Topçu ise mücadele kadrosunda yer bulmadı.

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