Giriş Tarihi: 03.08.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
21:34
Son dakika haberi: Süper Kupa'da inanılmaz hata! Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile ilk maçında tarihe geçti...
Son dakika haberi: Süper Kupa Finali'nde zorlu derbi başladı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin maçında ilk dakikada yapılan inanılmaz hata Beşiktaş'a tarihe geçen golü getirdi. İşte Süper Kupa'nın ilk dakikasında yaşananlar ve Galatasaray'ın yediği şok gol...