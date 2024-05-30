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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de 2023-24 sezonunda en çok taraftar toplayan takımlar belli oldu! Lige damga vurdular...
Giriş Tarihi: 30.05.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 13:07

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de 2023-24 sezonunda en çok taraftar toplayan takımlar belli oldu! Lige damga vurdular...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunda şampiyon Galatasaray oldu. 102 puanla rekor kırarak zafere ulaşan Cimbom üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Sona eren tarihi sezonun ardından, takımların bu sezon içerisinde 19 iç saha maçında topladıkları toplam taraftar sayısı da belli oldu. İşte 2023-24 sezonunda en çok seyirci toplayan takımlar...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de 2023-24 sezonunda en çok taraftar toplayan takımlar belli oldu! Lige damga vurdular...

Süper Lig'de 2023-24 sezonunda şampiyon Galatasaray oldu. 102 puanla rekor kırarak zafere ulaşan Cimbom üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Sona eren tarihi sezonun ardından, takımların bu sezon içerisinde 19 iç saha maçındaki toplam taraftar sayısı belli oldu. İşte 2023-24 sezonunda en çok seyirci toplayan takımlar...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de 2023-24 sezonunda en çok taraftar toplayan takımlar belli oldu! Lige damga vurdular...

Pendikspor | İç Saha maç sayısı: 19 | Toplam seyirci: 28.525

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SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de 2023-24 sezonunda en çok taraftar toplayan takımlar belli oldu! Lige damga vurdular...

İstanbulspor | İç Saha maç sayısı: 19 | Toplam seyirci: 38.249

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de 2023-24 sezonunda en çok taraftar toplayan takımlar belli oldu! Lige damga vurdular...

Kasımapaşa | İç Saha maç sayısı: 19 | Toplam seyirci: 46.923

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’de 2023-24 sezonunda en çok taraftar toplayan takımlar belli oldu! Lige damga vurdular...

Başakşehir | İç Saha maç sayısı: 19 | Toplam seyirci: 49.355

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