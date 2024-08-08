Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
12:18
Son dakika haberi: Süper Lig'de en değerli 50 oyuncu belli oldu! Yıldızlar geride kaldı | Listede sürpriz isimler var
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu yarın Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlıyor. Yeni sezonda birçok takım flaş transferlere imza attı. Immobile, Rafa Silva, En-Nesyri, Gabriel Sara, Ozan Tufan başta olmak üzere birçok önemli isim Süper Lig'e transfer oldu. Yeni sezon öncesi Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek oyuncular da belli oldu. Bazı yıldızların değeri şaşırttı ve zirveden uzak kaldı. İşte Süper Lig'in en değerli 50 oyuncusu...