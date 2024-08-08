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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig'de en değerli 50 oyuncu belli oldu! Yıldızlar geride kaldı | Listede sürpriz isimler var
Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:18

Son dakika haberi: Süper Lig'de en değerli 50 oyuncu belli oldu! Yıldızlar geride kaldı | Listede sürpriz isimler var

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu yarın Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlıyor. Yeni sezonda birçok takım flaş transferlere imza attı. Immobile, Rafa Silva, En-Nesyri, Gabriel Sara, Ozan Tufan başta olmak üzere birçok önemli isim Süper Lig'e transfer oldu. Yeni sezon öncesi Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek oyuncular da belli oldu. Bazı yıldızların değeri şaşırttı ve zirveden uzak kaldı. İşte Süper Lig'in en değerli 50 oyuncusu...

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Son dakika haberi: Süper Lig’de en değerli 50 oyuncu belli oldu! Yıldızlar geride kaldı | Listede sürpriz isimler var

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu yarın Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlıyor. Yeni sezonda birçok takım flaş transferlere imza attı. Immobile, Rafa Silva, En-Nesyri, Gabriel Sara, Ozan Tufan başta olmak üzere birçok önemli isim Süper Lig'e transfer oldu.

Yeni sezon öncesi Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek oyuncular da belli oldu. Bazı yıldızların değeri şaşırttı ve zirveden uzak kaldı. İşte Süper Lig'in en değerli 50 oyuncusu...

Son dakika haberi: Süper Lig’de en değerli 50 oyuncu belli oldu! Yıldızlar geride kaldı | Listede sürpriz isimler var

50- Enis Destan: 4.80 Milyon Euro

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Son dakika haberi: Süper Lig’de en değerli 50 oyuncu belli oldu! Yıldızlar geride kaldı | Listede sürpriz isimler var

49- Kerem Demirbay: 4.80 Milyon Euro

Son dakika haberi: Süper Lig’de en değerli 50 oyuncu belli oldu! Yıldızlar geride kaldı | Listede sürpriz isimler var

48- Daniel Amartey: 5 Milyon Euro

Son dakika haberi: Süper Lig’de en değerli 50 oyuncu belli oldu! Yıldızlar geride kaldı | Listede sürpriz isimler var

47- Yunus Akgün: 5 Milyon Euro

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