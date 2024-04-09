Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
11:28
SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor'dan Onuachu hamlesi! Avcı, Süper Lig'in golcü yıldızını alıyor...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor ligi 3. bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmenin hedefinde. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim, yeni sezon için şimdiden kadro planlamasına başladı. Bordo-mavili takım, bu sezon taraftarın sevgilisi haline gelen Paul Onuachu için yeni hamle yaparken, Süper Lig'in bir diğer golcü yıldızı için de temasa geçti.