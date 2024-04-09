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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor'dan Onuachu hamlesi! Avcı, Süper Lig'in golcü yıldızını alıyor...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 11:28

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor'dan Onuachu hamlesi! Avcı, Süper Lig'in golcü yıldızını alıyor...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor ligi 3. bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmenin hedefinde. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim, yeni sezon için şimdiden kadro planlamasına başladı. Bordo-mavili takım, bu sezon taraftarın sevgilisi haline gelen Paul Onuachu için yeni hamle yaparken, Süper Lig'in bir diğer golcü yıldızı için de temasa geçti.

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor’dan Onuachu hamlesi! Avcı, Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, ligi 3. sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmenin hedefinde.

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor’dan Onuachu hamlesi! Avcı, Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor...

Bu hafta Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

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SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor’dan Onuachu hamlesi! Avcı, Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor...

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan bordo-mavili takım, transfer hamlelerini yapmak adına girişimlere başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor’dan Onuachu hamlesi! Avcı, Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor...

TREZEGUET 10 MİLYON EURO

Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra takımın hücum bölgesindeki sıkıntısını çözen 1 numaralı aktör olan Trezeguet, 2 sezonluk lig performansına bakıldığında toplamda 21 gol ve 11 asiste imza attı.

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor’dan Onuachu hamlesi! Avcı, Süper Lig’in golcü yıldızını alıyor...

Mısır Milli Takımı'nda da oldukça etkili maçlar çıkartan Trezeguet için sezon sonunda Trabzonspor'a özellikle Arap Yarımadası'ndan ciddi teklifler gelebilir.

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