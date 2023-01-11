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Haberler Galeri Son dakika haberi: Transfer sonrası Wout Weghorst için olay sözler! "Eyşan 2" olarak tarihe geçer
Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:39

Son dakika haberi: Transfer sonrası Wout Weghorst için olay sözler! "Eyşan 2" olarak tarihe geçer

Son dakika haberleri: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ara transfer sezonu yarın başlıyor. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirvede avantaj elde etti. Diğer yandan Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa sinyallerini verdi. Beşiktaş'ta Weghorst depremi devam ederken yıldız oyuncu "Eyşan 2" yakıştırması yapıldı. SABAH Spor'un usta yazarları 4 büyükler için çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Transfer sonrası Wout Weghorst için olay sözler! Eyşan 2 olarak tarihe geçer

Süper Lig'de heyecan devam ediyor ara transfer dönemi yarın resmen başlıyor. 4 büyüklerin hangi hamleleri yapacağı merak ediliyor. Beşiktaş'ta Weghorst depremi devam ederken, gözler yerine gelecek isme çevrildi. Öte yandan Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa sinyallerini verdi. SABAH Spor yazarları, derbi sonrası Süper Lig yarışının durumunu ve haftanın çarpıcı gelişmelerini tartıştı…

Son dakika haberi: Transfer sonrası Wout Weghorst için olay sözler! Eyşan 2 olarak tarihe geçer

SORU: Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek şampiyonluğun bir numaralı favorisi haline geldi mi?

ALİ GÜLTİKEN: Ligde uzun bir süreci hep beraber yaşayacağız. Ama deplasmanda en yakın rakibini bir derbi maçında farklı yenmek büyük bir psikolojik üstünlük sağlıyor. 3 puan kazanımının yanında hem kendi takımınızın inancını pekiştiriyorsunuz hem puan farkı artıyor hem de geriden gelen diğer rakiplere de ciddi bir mesaj veriyorsunuz. Galatasaray önemli bir avantaj yakaladı. Bunu kullanabilirse ligin kalan süreci onların sonuçlarına bağlı olur.

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Son dakika haberi: Transfer sonrası Wout Weghorst için olay sözler! Eyşan 2 olarak tarihe geçer

"F.BAHÇE'NİN AYAĞA KALKACAK GÜCÜ VAR"

GÜRCAN BİLGİÇ: Dört maç önce Fenerbahçe, Galatasaray'ın beş puan önündeydi. Şimdi Galatasaray dört puan fark yaptı ve daha 19 tane oynanacak maç var. Rakibe karşı kazanmak büyük avantaj getirir, üstelik ikili averajda da şansı artırır. Yarış iki takım arasında geçecek, gerilim-tartışmalar artacak. Fenerbahçe'nin ayağa kalkacak gücü var ve hâlâ şampiyonluğun en kuvvetli adayı.

Son dakika haberi: Transfer sonrası Wout Weghorst için olay sözler! Eyşan 2 olarak tarihe geçer

İSKENDER GÜNEN: Her ne kadar Galatasaray, Fenerbahçe gibi şampiyonluktaki en büyük adaylardan birini kendi sahasında yenme başarısı gösterse de bir çiçekle bahar gelmez. Okan Buruk'un sahaya sürdüğü 11 ve Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanmayı öne çıkaran planı, farklı sonucun alınmasını sağladı.

Son dakika haberi: Transfer sonrası Wout Weghorst için olay sözler! Eyşan 2 olarak tarihe geçer

Şu an en yakın rakibiyle puan farkı 4. Ama bir başka gerçek var ki daha oynanacak çok maç var. Yani köprünün altından çok sular akar. Başarılı sonuçlar takımın öz güvenini, motivasyonunu artıracaktır. Bu da şampiyonluk yarışı için büyük bir avantaj sayılabilir.

"G.SARAY KIŞ ŞAMPİYON OLDU"

BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray son şampiyonluklarında sezonun ilk yarısında aşırı puan kaybedip sonra geriden gelip ipi göğüsleyen takımdı. Bu sezon iki derbi zaferi, zirveye oynayan takımlara karşı üstünlük sayesinde "Kış şampiyonu" oldu. Bir sol bek takviyesiyle Okan Buruk'un elindeki kadro elbette ki dört puan öndeyken bir numaralı favori ama sezon uzun.

17 maçın 10'unu deplasmanda oynayıp zirvede farkı iki maç/puanlık uzaklıkta oturmak, Fenerbahçe'den ikili averajı cebine koymak ve Adana Demir, Başakşehir, Fenerbahçe gibi zor maçları taraftarı önünde oynayacak olmaları en büyük kozları olacak. Bir de önemli bir detay var tabii: İcardi!

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