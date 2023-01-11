Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
09:39
Son dakika haberi: Transfer sonrası Wout Weghorst için olay sözler! "Eyşan 2" olarak tarihe geçer
Son dakika haberleri: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ara transfer sezonu yarın başlıyor. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirvede avantaj elde etti. Diğer yandan Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa sinyallerini verdi. Beşiktaş'ta Weghorst depremi devam ederken yıldız oyuncu "Eyşan 2" yakıştırması yapıldı. SABAH Spor'un usta yazarları 4 büyükler için çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...