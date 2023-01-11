Son dakika haberi: Transfer sonrası Wout Weghorst için olay sözler! "Eyşan 2" olarak tarihe geçer

Şu an en yakın rakibiyle puan farkı 4. Ama bir başka gerçek var ki daha oynanacak çok maç var. Yani köprünün altından çok sular akar. Başarılı sonuçlar takımın öz güvenini, motivasyonunu artıracaktır. Bu da şampiyonluk yarışı için büyük bir avantaj sayılabilir.

"G.SARAY KIŞ ŞAMPİYON OLDU"

BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray son şampiyonluklarında sezonun ilk yarısında aşırı puan kaybedip sonra geriden gelip ipi göğüsleyen takımdı. Bu sezon iki derbi zaferi, zirveye oynayan takımlara karşı üstünlük sayesinde "Kış şampiyonu" oldu. Bir sol bek takviyesiyle Okan Buruk'un elindeki kadro elbette ki dört puan öndeyken bir numaralı favori ama sezon uzun.

17 maçın 10'unu deplasmanda oynayıp zirvede farkı iki maç/puanlık uzaklıkta oturmak, Fenerbahçe'den ikili averajı cebine koymak ve Adana Demir, Başakşehir, Fenerbahçe gibi zor maçları taraftarı önünde oynayacak olmaları en büyük kozları olacak. Bir de önemli bir detay var tabii: İcardi!