Giriş Tarihi: 23.05.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
21:27
Son dakika haberi: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Fenerbahçe'den akılalmaz golcü hamlesi: 339 milyon Euro ödenmişti...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımayı başarmıştı. Bir yandan yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, tüm dünyanın yakından tanıdığı yıldız golcüyü renklerine bağlamak istiyordu. O isimden Kanarya'ya müjdeli haber geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...