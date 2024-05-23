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Haberler Galeri Son dakika haberi: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Fenerbahçe'den akılalmaz golcü hamlesi: 339 milyon Euro ödenmişti...
Giriş Tarihi: 23.05.2024 21:25 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 21:27

Son dakika haberi: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Fenerbahçe'den akılalmaz golcü hamlesi: 339 milyon Euro ödenmişti...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımayı başarmıştı. Bir yandan yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, tüm dünyanın yakından tanıdığı yıldız golcüyü renklerine bağlamak istiyordu. O isimden Kanarya'ya müjdeli haber geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Fenerbahçe’den akılalmaz golcü hamlesi: 339 milyon Euro ödenmişti...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımayı başarmıştı. Bir yandan yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, tüm dünyanın yakından tanıdığı yıldız golcüyü renklerine bağlamak istiyordu. O isimden Kanarya'ya müjdeli haber geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Fenerbahçe’den akılalmaz golcü hamlesi: 339 milyon Euro ödenmişti...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz yıl Jorge Jesus ile 2. olan Fenerbahçe, yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlamıştı.

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Son dakika haberi: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Fenerbahçe’den akılalmaz golcü hamlesi: 339 milyon Euro ödenmişti...

Tecrübeli isim ile lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, özellikle ligin ilk yarısında şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyordu.

Son dakika haberi: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Fenerbahçe’den akılalmaz golcü hamlesi: 339 milyon Euro ödenmişti...

Ligde son düzlüğe girilirken art arda beraberlikler alan Kanarya, liderlik yarışında ağır yara almış ve Galatasaray'ın 6 puan kadar gerisinde kalmıştı.

Son dakika haberi: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Fenerbahçe’den akılalmaz golcü hamlesi: 339 milyon Euro ödenmişti...

Süper Lig'in 37. haftasında sarı-kırmızılılara konuk olan Fenerbahçe, sahadan beraberlikle ya da mağlubiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğu kaybedecekti.

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