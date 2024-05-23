Son dakika haberi: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Fenerbahçe’den akılalmaz golcü hamlesi: 339 milyon Euro ödenmişti...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımayı başarmıştı. Bir yandan yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, tüm dünyanın yakından tanıdığı yıldız golcüyü renklerine bağlamak istiyordu. O isimden Kanarya'ya müjdeli haber geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...