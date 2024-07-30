Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe-Lugano maçı sonrası...

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ

Fenerbahçe, Lugano'yu eleyerek kritik bir Avrupa kupalarında devam etmeyi garantiledi. Kanarya, Lille'e veya olası bir play-off turunda elenmesi durumunda doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alacak.