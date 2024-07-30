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Haberler Galeri Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe-Lugano maçı sonrası...
Giriş Tarihi: 30.07.2024 23:33 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 23:33

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe-Lugano maçı sonrası...

Son dakika haberi: Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu konuk etti. İlk maçı 4-3 kazanan sarı-lacivertli takım, bugün de 1-0 geriye düştüğü maçta Szymanski'nin son dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası ülke puanına yaptığı katkı da belli oldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir 4'te 4 yapmış oldu. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin yeri...

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe-Lugano maçı sonrası...

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe-Lugano maçı sonrası...

F.BAHÇE SON DAKİKADA GÜLDÜ

Sarı-lacivertli takımın gollerini ikinci yarıda Dzeko ve son dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Lugano'nun golünü ise 8. dakikada Mahmoud kaydetti.

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Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe-Lugano maçı sonrası...

3. TURDA RAKİP LILLE

Lugano'yu saf dışı bırakan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe-Lugano maçı sonrası...

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe-Lugano maçı sonrası...

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ

Fenerbahçe, Lugano'yu eleyerek kritik bir Avrupa kupalarında devam etmeyi garantiledi. Kanarya, Lille'e veya olası bir play-off turunda elenmesi durumunda doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alacak.

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