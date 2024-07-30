Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe-Lugano maçı sonrası...

Giriş Tarihi: 30.07.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
23:33
Son dakika haberi: Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu konuk etti. İlk maçı 4-3 kazanan sarı-lacivertli takım, bugün de 1-0 geriye düştüğü maçta Szymanski'nin son dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası ülke puanına yaptığı katkı da belli oldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir 4'te 4 yapmış oldu. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin yeri...