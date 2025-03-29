Giriş Tarihi: 29.03.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
22:48
Son dakika haberi: Urs Meier, Yasin Kol'un kararlarını yorumladı! ''Kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeli'' | Beşiktaş-Galatasaray
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray zorlu derbide karşı karşıya geldi. Zorlu randevuyu değerlendirmek üzere Beşiktaş yönetimi 66 yaşındaki emekli hakem Urs Meier'i getirmişti. Buna göre İsviçreli eski hakem, müsabakanın hakemi Yasin Kol'un kararlarını yorumladı. İşte detaylar...