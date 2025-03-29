Son dakika haberi: Urs Meier, Yasin Kol’un kararlarını yorumladı! ’’Kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeli’’ | Beşiktaş-Galatasaray

BEŞİKTAŞ GEDSON İLE ÖNE GEÇTİ

Siyah-beyazlılar 66. dakikada, kale ağzında Gedson Fernandes'in attığı golle ile derbide yeniden öne geçti. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve derbiyi Beşiktaş 2-1 kazandı.