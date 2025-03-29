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Haberler Galeri Son dakika haberi: Urs Meier, Yasin Kol'un kararlarını yorumladı! ''Kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeli'' | Beşiktaş-Galatasaray
Giriş Tarihi: 29.03.2025 22:39 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 22:48

Son dakika haberi: Urs Meier, Yasin Kol'un kararlarını yorumladı! ''Kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeli'' | Beşiktaş-Galatasaray

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray zorlu derbide karşı karşıya geldi. Zorlu randevuyu değerlendirmek üzere Beşiktaş yönetimi 66 yaşındaki emekli hakem Urs Meier'i getirmişti. Buna göre İsviçreli eski hakem, müsabakanın hakemi Yasin Kol'un kararlarını yorumladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Urs Meier, Yasin Kol’un kararlarını yorumladı! ’’Kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeli’’ | Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray kritik derbide karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Urs Meier, Yasin Kol’un kararlarını yorumladı! ’’Kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeli’’ | Beşiktaş-Galatasaray

Siyah-beyazlılar ligde çıkış ararken, namağlup lider Cimbom şampiyonluk yolunda zorlu virajı dönmek istiyordu.

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Son dakika haberi: Urs Meier, Yasin Kol’un kararlarını yorumladı! ’’Kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeli’’ | Beşiktaş-Galatasaray

İLK YARIDA 2 GOL 1 KIRMIZI

Beşiktaş karşılaşmanın 23. dakikasında Rafa Silva ile 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Urs Meier, Yasin Kol’un kararlarını yorumladı! ’’Kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeli’’ | Beşiktaş-Galatasaray

36. dakikada Frankowski'nin oyundan atılması sonucu 10 kişi kalan Galatasaray, 45. dakikada Torreira'nın golüyle soyunma odasına beraberlikle girdi.

Son dakika haberi: Urs Meier, Yasin Kol’un kararlarını yorumladı! ’’Kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeli’’ | Beşiktaş-Galatasaray

BEŞİKTAŞ GEDSON İLE ÖNE GEÇTİ

Siyah-beyazlılar 66. dakikada, kale ağzında Gedson Fernandes'in attığı golle ile derbide yeniden öne geçti. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve derbiyi Beşiktaş 2-1 kazandı.