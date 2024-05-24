Giriş Tarihi: 24.05.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
14:55
Son dakika haberi: Ve 4 yıllık anlaşma! İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi…
Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ada ekibinde istediği forma şansını bulamayan 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da ilgilendiği başarılı file bekçisinin yeni takımı belli oldu. İşte tüm detaylar...