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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve 4 yıllık anlaşma! İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi…
Giriş Tarihi: 24.05.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 14:55

Son dakika haberi: Ve 4 yıllık anlaşma! İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi…

Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ada ekibinde istediği forma şansını bulamayan 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da ilgilendiği başarılı file bekçisinin yeni takımı belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ve 4 yıllık anlaşma! İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi…

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Ve 4 yıllık anlaşma! İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi…

Ada ekibinde istediği forma şansını bulamayan 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme gelmişti.

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Son dakika haberi: Ve 4 yıllık anlaşma! İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi…

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da ilgilendiği başarılı file bekçisinin yeni takımı belli oldu. İşte tüm detaylar...


Son dakika haberi: Ve 4 yıllık anlaşma! İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi…

Altay Bayındır, yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den ayrılarak 5 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig devi Manchester United'ın yolunu tuttu.

Son dakika haberi: Ve 4 yıllık anlaşma! İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi…

İngiliz devinde forma yüzü göremeyen başarılı eldiven, kararını düzenli süre alabileceği bir takıma gitmekten yana kullandı.

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