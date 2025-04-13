Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Şampiyonluk için bakın ne yaptı...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 07:02

Son dakika haberi: Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Şampiyonluk için bakın ne yaptı...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda oynadığı mücadeleyi 2-0 kazandı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün ve Victor Osimhen kaydetti. Yunus Akgün'ün şampiyonluk yarışı veren takımı için yaptığı hareket büyük alkış aldı.İşte haberin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Yunus Akgün’den büyük fedakarlık! Şampiyonluk için bakın ne yaptı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan maçı Aslan, 2-0 kazandı.

Son dakika haberi: Yunus Akgün’den büyük fedakarlık! Şampiyonluk için bakın ne yaptı...

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün ve Victor Osimhen kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Yunus Akgün’den büyük fedakarlık! Şampiyonluk için bakın ne yaptı...

Aslan bu galibiyetle birlikte bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin 6 puan önüne geçti ve sarı-lacivertli takımın Sivasspor ile oynayacağı maçı beklemeye geçti.

Son dakika haberi: Yunus Akgün’den büyük fedakarlık! Şampiyonluk için bakın ne yaptı...

OKAN BURUK'TAN İZİN!
Samsun'dan galibiyetle dönen Galatasaray, dün sabah rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Yunus Akgün’den büyük fedakarlık! Şampiyonluk için bakın ne yaptı...

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına bir gün izin verdi. Sarı-kırmızılı ekip Bodrum FK maçı hazırlıklarına yarın Kemerburgaz'da başlayacak.