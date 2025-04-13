Giriş Tarihi: 13.04.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
07:02
Son dakika haberi: Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Şampiyonluk için bakın ne yaptı...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda oynadığı mücadeleyi 2-0 kazandı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün ve Victor Osimhen kaydetti. Yunus Akgün'ün şampiyonluk yarışı veren takımı için yaptığı hareket büyük alkış aldı.İşte haberin detayları...