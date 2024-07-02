Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
09:03
Son dakika haberleri: A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...
Son dakika haberleri: EURO 2024'te A Milli Takımımız bugün sahne alıyor. Son 16 turunda bugün Leipzig şehrinde Avusturya ile karşılaşacak olan Türkiye, çeyrek finale yükselmek adına zorlu rakibine karşı mücadele verecek. Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin gibi isimlerden yoksun olacak olan Milli Takım'ı nasıl bir Avusturya bekliyor? İşte turnuvanın favori takımların biri haline gelen Avusturya'nın takım özellikleri...