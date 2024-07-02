Son dakika haberleri: A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

TURU GEÇEN 6 TEMMUZ'DA BERLİN'E GİDİYOR

Geçtiğimiz mart ayında oynanan hazırlık maçında 6-1 kaybettiğimiz rakibi devirerek turnuvada hem yoluna devam etmeyi hem de bir anlamda rövanşı almayı isteyen Ay- Yıldızlı oyuncular, hafta içinde düzenlenen basın toplantılarında bunu önemle vurgulamıştı.