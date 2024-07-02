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Haberler Galeri Son dakika haberleri: A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...
Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:03

Son dakika haberleri: A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

Son dakika haberleri: EURO 2024'te A Milli Takımımız bugün sahne alıyor. Son 16 turunda bugün Leipzig şehrinde Avusturya ile karşılaşacak olan Türkiye, çeyrek finale yükselmek adına zorlu rakibine karşı mücadele verecek. Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin gibi isimlerden yoksun olacak olan Milli Takım'ı nasıl bir Avusturya bekliyor? İşte turnuvanın favori takımların biri haline gelen Avusturya'nın takım özellikleri...

Son dakika haberleri: A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonada F Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor.

Son dakika haberleri: A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmada Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

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Son dakika haberleri: A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

TURU GEÇEN 6 TEMMUZ'DA BERLİN'E GİDİYOR

Geçtiğimiz mart ayında oynanan hazırlık maçında 6-1 kaybettiğimiz rakibi devirerek turnuvada hem yoluna devam etmeyi hem de bir anlamda rövanşı almayı isteyen Ay- Yıldızlı oyuncular, hafta içinde düzenlenen basın toplantılarında bunu önemle vurgulamıştı.

Son dakika haberleri: A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

Şimdi tüm hazırlıklarını tamamlayan Bizim Çocuklar, tam konsantrasyonla mücadeleyi bekliyor. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Romanya-Hollanda eşleşmesinin galibi ile 6 Temmuz'da Berlin'de oynayacak.

Son dakika haberleri: A Milli Takım, bugün sahne alıyor! Avusturya nasıl bir takım? İşte o özellikleri...

AVUSTURYA TAKIMININ ÖZELLİKLERİ

Hollanda ve Fransa'nın bulunduğu grupta zayıf halka olarak gösterilen Avusturya, devleri arkasında bırakarak lider çıktı.

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