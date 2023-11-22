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Haberler Galeri Son dakika haberleri: A Milli Takım EURO 2024’te kasasını dolduracak! İşte Türkiye’nin kasasına girecek olan dev gelir…
Giriş Tarihi: 22.11.2023 18:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 18:04

Son dakika haberleri: A Milli Takım EURO 2024’te kasasını dolduracak! İşte Türkiye’nin kasasına girecek olan dev gelir…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde mücadele ettiği D Grubu'nu lider tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazandı. İlk kez bir eleme grubunu lider bitiren milliler, tarihe geçti. Elemelerde oynanan son maçta Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım, EURO 2024'e ikinci torbadan katılacak. Almanya'da yapılacak olan kura çekimi öncesi grup hesaplamaları yapılmaya başlanırken Ay-yıldızlıların kasasına girecek olan dev miktar da belli oldu. İşte EURO 2024'te ülkelerin kazanacağı ödül miktarları…

Son dakika haberleri: A Milli Takım EURO 2024’te kasasını dolduracak! İşte Türkiye’nin kasasına girecek olan dev gelir…

Son dakika haberleri… UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.

Son dakika haberleri: A Milli Takım EURO 2024’te kasasını dolduracak! İşte Türkiye’nin kasasına girecek olan dev gelir…

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılmayı başardı.

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Son dakika haberleri: A Milli Takım EURO 2024’te kasasını dolduracak! İşte Türkiye’nin kasasına girecek olan dev gelir…

EURO 2024'e katılma hakkını Galler maçından önce elde eden Türkiye, D Grubu'nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puanla zirvede yer aldı.

Son dakika haberleri: A Milli Takım EURO 2024’te kasasını dolduracak! İşte Türkiye’nin kasasına girecek olan dev gelir…

MİLLİLER EURO 2024 KURA ÇEKİMİNDE 2. TORBADA

D Grubu'nu zirvede tamamlayan A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 kura çekimine 2. torbadan girme hakkını kazandı.

Son dakika haberleri: A Milli Takım EURO 2024’te kasasını dolduracak! İşte Türkiye’nin kasasına girecek olan dev gelir…

Grubu ikinci sırada bitiren Hırvatistan ise kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

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