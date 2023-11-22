Son dakika haberleri: A Milli Takım EURO 2024’te kasasını dolduracak! İşte Türkiye’nin kasasına girecek olan dev gelir…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde mücadele ettiği D Grubu'nu lider tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazandı. İlk kez bir eleme grubunu lider bitiren milliler, tarihe geçti. Elemelerde oynanan son maçta Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım, EURO 2024'e ikinci torbadan katılacak. Almanya'da yapılacak olan kura çekimi öncesi grup hesaplamaları yapılmaya başlanırken Ay-yıldızlıların kasasına girecek olan dev miktar da belli oldu. İşte EURO 2024'te ülkelerin kazanacağı ödül miktarları…