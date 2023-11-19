Giriş Tarihi: 19.11.2023 00:09 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 00:41

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni yıldızı geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü…

Son dakika haberleri… Vincenzo Montella yönetiminde yeni bir döneme giren A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndan çıkmayı garantilemişti. Montella'nın teknik direktörlüğünde çıkılan ilk iki maçtan galibiyetle ayrılan milliler, D Grubu'nda zirvedeki yerini koruyor. Gelecek hafta oynanacak olan Galler maçıyla elemeleri tamamlayacak olan milliler, bu mücadele öncesi Almanya ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan A Milli Futbol Takımı baskılı oyunuyla dikkat çekti. Millilerin yeni yıldızı geceye damga vuran isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…