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Haberler Galeri Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni yıldızı geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü…
Giriş Tarihi: 19.11.2023 00:09 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 00:41

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni yıldızı geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü…

Son dakika haberleri… Vincenzo Montella yönetiminde yeni bir döneme giren A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndan çıkmayı garantilemişti. Montella'nın teknik direktörlüğünde çıkılan ilk iki maçtan galibiyetle ayrılan milliler, D Grubu'nda zirvedeki yerini koruyor. Gelecek hafta oynanacak olan Galler maçıyla elemeleri tamamlayacak olan milliler, bu mücadele öncesi Almanya ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan A Milli Futbol Takımı baskılı oyunuyla dikkat çekti. Millilerin yeni yıldızı geceye damga vuran isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni yıldızı geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü…

Son dakika haberleri… Stefan Kuntz'un ardından göreve gelen Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, özel maçta Almanya'ya konuk oldu.

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni yıldızı geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü…

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, yüksek tempolu geçerken A Milli Takımımız, erken yediği golle 1-0 geri düşse de geri dönmeyi başardı.

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Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni yıldızı geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü…

Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapatan milliler, ikinci yarının hemen başında Füllkrug'un golüne engel olamadı.

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni yıldızı geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü…

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile oynayacağı son maç öncesi moral depolamak isteyen millilerin Almanya karşısındaki baskılı oyunu da dikkat çekti.

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni yıldızı geceye damga vurdu! Sosyal medya yangın yerine döndü…

Ay-yıldızlı takım, 71. dakikada Yusuf Sarı'nın attığı golle Berlin Olimpiyat Stadı'ndan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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