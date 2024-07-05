Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
09:56
Son dakika haberleri: Alman Bild'in asılsız iddiası sonrası sert sözler! "Merih'in ceza alması için..."
Son dakika haberleri: EURO 2024'te çeyrek final heyecanı başlıyor... Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile yarın karşı karşıya gelecek. UEFA, zorlu karşılaşma öncesi Merih Demiral'a yönelik skandal bir karar alarak soruşturma açtı. Alman Bild gazetesi, dün Merih hakkında asılsız bir iddia ortaya attı. Tepki çeken bu açıklama sonrası SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bu asılsız iddia için sert sözler kaleme aldı.