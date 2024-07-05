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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Alman Bild'in asılsız iddiası sonrası sert sözler! "Merih'in ceza alması için..."
Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 09:56

Son dakika haberleri: Alman Bild'in asılsız iddiası sonrası sert sözler! "Merih'in ceza alması için..."

Son dakika haberleri: EURO 2024'te çeyrek final heyecanı başlıyor... Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile yarın karşı karşıya gelecek. UEFA, zorlu karşılaşma öncesi Merih Demiral'a yönelik skandal bir karar alarak soruşturma açtı. Alman Bild gazetesi, dün Merih hakkında asılsız bir iddia ortaya attı. Tepki çeken bu açıklama sonrası SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bu asılsız iddia için sert sözler kaleme aldı.

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Son dakika haberleri: Alman Bild’in asılsız iddiası sonrası sert sözler! Merih’in ceza alması için...

A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda ile eşleşti.

Son dakika haberleri: Alman Bild’in asılsız iddiası sonrası sert sözler! Merih’in ceza alması için...

UEFA, maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral'a gol sevinci sebebiyle ilgili soruşturma açtı.

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Son dakika haberleri: Alman Bild’in asılsız iddiası sonrası sert sözler! Merih’in ceza alması için...

TFF, BILD'İN İDDİASINA YANIT VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Son dakika haberleri: Alman Bild’in asılsız iddiası sonrası sert sözler! Merih’in ceza alması için...

TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi.

Son dakika haberleri: Alman Bild’in asılsız iddiası sonrası sert sözler! Merih’in ceza alması için...

UEFA'YI BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR!

Bild'in Merih Demiral hakkındaki asılsız haberi, "UEFA'yi ceza için baskı altına almaya çalışıyor" olarak yorumlandı.

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