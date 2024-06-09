Giriş Tarihi: 09.06.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
22:24
Son dakika haberleri: Alman devi Semih Kılıçsoy için devreye girdi! Menajeri resmen açıkladı...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak bitiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile çalışacak olan siyah-beyazlı takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a dev takımlar talip olmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun menajeri resmen açıkladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...