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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Alman devi Semih Kılıçsoy için devreye girdi! Menajeri resmen açıkladı...
Giriş Tarihi: 09.06.2024 22:24 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 22:24

Son dakika haberleri: Alman devi Semih Kılıçsoy için devreye girdi! Menajeri resmen açıkladı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak bitiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile çalışacak olan siyah-beyazlı takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a dev takımlar talip olmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun menajeri resmen açıkladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Alman devi Semih Kılıçsoy için devreye girdi! Menajeri resmen açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberleri: Alman devi Semih Kılıçsoy için devreye girdi! Menajeri resmen açıkladı...

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlı camia, öncelik olarak takımın başına Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'u getirdi.

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Son dakika haberleri: Alman devi Semih Kılıçsoy için devreye girdi! Menajeri resmen açıkladı...

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Kupayı kazanan Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Son dakika haberleri: Alman devi Semih Kılıçsoy için devreye girdi! Menajeri resmen açıkladı...

Beşiktaş, Ajax, Braga, Union St. Gilloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktoria Plzen, Sheriff ve APOEL takımlarından biriyle eşleşecek.

Son dakika haberleri: Alman devi Semih Kılıçsoy için devreye girdi! Menajeri resmen açıkladı...

Kadrosuna takviyeler yapmak Beşiktaş'ta takımın yıldız golcüsü Semih Kılıçsoy'a da devler talip olmaya devam ediyor.

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