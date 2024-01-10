Giriş Tarihi: 10.01.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
16:00
Son dakika haberleri: Ancelotti antrenmanı durdurdu, Arda'yı örnek gösterdi! "İşte böyle yapılır"
Son dakika haberleri: Real Madrid'e transfer olarak tüm dünyanın dikkatini çeken Arda Güler, İspanya kariyerine sakatlıklarla başlamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Milli yıldızımız, aylar sonra sahaya çıkarak Arandina maçında 11'de görev almıştı. Oynadığı futbolla kendisine hayran bırakan Arda Güler, bu kez de hocası Carlo Ancelotti'den övgüler aldı. Deneyimli İtalyan teknik adam antrenmanı durdurarak Arda'yı örnek gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...