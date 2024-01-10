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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ancelotti antrenmanı durdurdu, Arda'yı örnek gösterdi! "İşte böyle yapılır"
Giriş Tarihi: 10.01.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 16:00

Son dakika haberleri: Ancelotti antrenmanı durdurdu, Arda'yı örnek gösterdi! "İşte böyle yapılır"

Son dakika haberleri: Real Madrid'e transfer olarak tüm dünyanın dikkatini çeken Arda Güler, İspanya kariyerine sakatlıklarla başlamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Milli yıldızımız, aylar sonra sahaya çıkarak Arandina maçında 11'de görev almıştı. Oynadığı futbolla kendisine hayran bırakan Arda Güler, bu kez de hocası Carlo Ancelotti'den övgüler aldı. Deneyimli İtalyan teknik adam antrenmanı durdurarak Arda'yı örnek gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Ancelotti antrenmanı durdurdu, Arda’yı örnek gösterdi! İşte böyle yapılır

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçının kadrosu belli oldu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Arda Güler de maç kadrosunda yer aldı.

Son dakika haberleri: Ancelotti antrenmanı durdurdu, Arda’yı örnek gösterdi! İşte böyle yapılır

İspanya Süper Kupa Yarı Finali'nde bugün Real Madrid ile Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu derbi bugün TSİ 22.00'da başlayacak. Kupanın finali ise pazar günü yapılacak.

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Son dakika haberleri: Ancelotti antrenmanı durdurdu, Arda’yı örnek gösterdi! İşte böyle yapılır

MİLLİ YILDIZLAR KARŞI KARŞIYA

Bu akşam oynanacak Real Madrid – Atletico Madrid derbisinde milli oyuncumuz Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ilk kez karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberleri: Ancelotti antrenmanı durdurdu, Arda’yı örnek gösterdi! İşte böyle yapılır

İSPANYOLLAR ARDA'YA HAYRAN KALDI

İspanyol basının Arda Güler ile yaptığı paylaşımlar şöyle:

Marca: "Arda Güler topla ve topsuz oyunda, bir sonraki pası tahmin etmede ve oyunu hızlandırma konusunda kalitesini konuşturdu. Arda en saf haliyle bir kalite."

Son dakika haberleri: Ancelotti antrenmanı durdurdu, Arda’yı örnek gösterdi! İşte böyle yapılır

AS: "Arda Güler saha içinde kendinden çok emindi. Gol atamadı ama Türk futbolcu onu daha çok görmek istememizi sağladı."

Mundo Deportivo: "Maçın ilk yarısında Real Madrid için en önemli isimlerden biriydi. Attığı 2 şutla kaleye en yakın isim oldu."

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