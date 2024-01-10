Son dakika haberleri: Ancelotti antrenmanı durdurdu, Arda'yı örnek gösterdi! "İşte böyle yapılır"

AS: "Arda Güler saha içinde kendinden çok emindi. Gol atamadı ama Türk futbolcu onu daha çok görmek istememizi sağladı."

Mundo Deportivo: "Maçın ilk yarısında Real Madrid için en önemli isimlerden biriydi. Attığı 2 şutla kaleye en yakın isim oldu."