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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ancelotti'den Arda Güler için sürpriz karar! Modric ve Kroos sonrası yeni görev...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 18:43

Son dakika haberleri: Ancelotti'den Arda Güler için sürpriz karar! Modric ve Kroos sonrası yeni görev...

Son dakika haberleri: Real Madrid'e transfer olarak adından söz ettiren Arda Güler, son maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Son lig maçında Villarreal'e 2 gol birden atan Arda Güler, İspanya'da en çok konuşulan oyuncu oldu. Gösterdiği performansla takımda öne çıkan milli yıldız için Carlo Ancelotti yeni bir karar aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Ancelotti’den Arda Güler için sürpriz karar! Modric ve Kroos sonrası yeni görev...

İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, ligin son haftasında yarın akşam Santiago Bernabeu'da Real Betis'i konuk edecek.

Son dakika haberleri: Ancelotti’den Arda Güler için sürpriz karar! Modric ve Kroos sonrası yeni görev...

Lig şampiyonu Real Madrid, 1 Haziran'da ise Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

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Son dakika haberleri: Ancelotti’den Arda Güler için sürpriz karar! Modric ve Kroos sonrası yeni görev...

Carlo Ancelotti'nin, Dortmund maçı öncesinde rotasyon yapıp yapmayacağı merak konusu. Maç kadrosunda yer alacak olan Arda Güler'in, zorlu finalde ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Son dakika haberleri: Ancelotti’den Arda Güler için sürpriz karar! Modric ve Kroos sonrası yeni görev...

ANCELOTTİ'DEN ARDA'YA ÖVGÜLER

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, deplasmanda 4-4 berabere kaldıkları Villarreal maçında iki gol atan Arda Güler'i övdü.

Son dakika haberleri: Ancelotti’den Arda Güler için sürpriz karar! Modric ve Kroos sonrası yeni görev...

Ancelotti, basın toplantısındaki konuşmasında, "Arda, özel olduğunu gösterdi. Kaleye ne kadar yakın oynarsa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var. Bu yeteneğini kaleye uzak olmaktan daha çok yakın olduğunda daha iyi gösterebiliyor." dedi.

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