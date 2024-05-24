Giriş Tarihi: 24.05.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
18:43
Son dakika haberleri: Ancelotti'den Arda Güler için sürpriz karar! Modric ve Kroos sonrası yeni görev...
Son dakika haberleri: Real Madrid'e transfer olarak adından söz ettiren Arda Güler, son maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Son lig maçında Villarreal'e 2 gol birden atan Arda Güler, İspanya'da en çok konuşulan oyuncu oldu. Gösterdiği performansla takımda öne çıkan milli yıldız için Carlo Ancelotti yeni bir karar aldı. İşte son dakika haberinin detayları...