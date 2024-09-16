Giriş Tarihi: 16.09.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
18:06
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler gerçekleri ortaya çıktı! Meğer transfer döneminde...
Son dakika haberleri… Türk futbolunun son dönemde yetiştirmiş olduğu en yetenekli futbolculardan birisi olan Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak adını tüm dünyaya duyurmuştu. EURO 2024'te milli formayla etkileyici bir performans gösteren Arda Güler, Real Madrid'de de bu sezon daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Bu sırada ise yaz transfer döneminde Arda Güler için flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…