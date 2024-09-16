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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler gerçekleri ortaya çıktı! Meğer transfer döneminde...
Giriş Tarihi: 16.09.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 18:06

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler gerçekleri ortaya çıktı! Meğer transfer döneminde...

Son dakika haberleri… Türk futbolunun son dönemde yetiştirmiş olduğu en yetenekli futbolculardan birisi olan Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak adını tüm dünyaya duyurmuştu. EURO 2024'te milli formayla etkileyici bir performans gösteren Arda Güler, Real Madrid'de de bu sezon daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Bu sırada ise yaz transfer döneminde Arda Güler için flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler gerçekleri ortaya çıktı! Meğer transfer döneminde...

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de sergilediği performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çeken Arda Güler, Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler gerçekleri ortaya çıktı! Meğer transfer döneminde...

Bu transferle büyük heyecan yaratan milli yıldız, geçtiğimiz sezonun sonlarında Real Madrid formasıyla bulduğu şansları iyi değerlendirdi ve Ancelotti'nin gözüne girdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler gerçekleri ortaya çıktı! Meğer transfer döneminde...

EURO 2024'te ise Türk Milli Takımı altında kendini dünyaya gösteren Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de birçok kez ilk 11'de şans buldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler gerçekleri ortaya çıktı! Meğer transfer döneminde...

Bu sırada Arda Güler için bazı flaş gerçekler ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler gerçekleri ortaya çıktı! Meğer transfer döneminde...

İşte son dakika haberinin detayları…

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