Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
14:01
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler hayatının müjdesini aldı! Dev maç öncesi resmen duyuruldu
Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de gösterdiği çıkışla birlikte Avrupa futbolunda büyük ses getiren genç yıldız Arda Güler, sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devinde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam eden Arda Güler, hocası Carlo Ancelotti'den kariyerinde unutulmayacak bir ana hazırlanıyor. Gelecek yıl ilk 11'de daha çok forma şansı bulması beklenen Arda Güler için dev maç öncesi resmen duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları…