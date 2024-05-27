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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler hayatının müjdesini aldı! Dev maç öncesi resmen duyuruldu
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 14:01

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler hayatının müjdesini aldı! Dev maç öncesi resmen duyuruldu

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de gösterdiği çıkışla birlikte Avrupa futbolunda büyük ses getiren genç yıldız Arda Güler, sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devinde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam eden Arda Güler, hocası Carlo Ancelotti'den kariyerinde unutulmayacak bir ana hazırlanıyor. Gelecek yıl ilk 11'de daha çok forma şansı bulması beklenen Arda Güler için dev maç öncesi resmen duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler hayatının müjdesini aldı! Dev maç öncesi resmen duyuruldu

Son dakika haberleri… Fenerbahçe formasıyla kısa sürede büyük çıkış yapan genç yetenek Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler hayatının müjdesini aldı! Dev maç öncesi resmen duyuruldu

Transfer olduğu ilk aylarda üst üste sakatlıklar yaşayan genç oyuncu, sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başladı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler hayatının müjdesini aldı! Dev maç öncesi resmen duyuruldu

Carlo Ancelotti'nin oynattığı her maçta elinden gelenin fazlasını yapan ve iyi oyununu gollerle süsleyen milli futbolcu, dikkatleri üzerine çekti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler hayatının müjdesini aldı! Dev maç öncesi resmen duyuruldu

Teknik ekip ve taraftarın da sevgisini kazanan Arda Güler, kariyerinde unutmayacağı bir günü daha yaşamak üzere.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler hayatının müjdesini aldı! Dev maç öncesi resmen duyuruldu

A Milli Takım'ın EURO 2024'te en büyük umudu olarak sahada yer alacak milli oyuncu, hocası Ancelotti'den müjdeyi kaptı.

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