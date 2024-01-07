Giriş Tarihi: 07.01.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
13:29
Son dakika haberleri: Arda Güler İspanyolları büyüledi! Real Madridli oyunculardan yorum yağdı...
Son dakika haberleri: Dün, Real Madrid formasıyla ilk resmi maçına çıkan Arda Güler, gösterdiği performansla adeta herkesi büyüledi. Arandina karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, toplamda 59 dakika sahada kaldı ve istatistikleriyle öne çıkan oyuncuların başında geldi. İspanyollar maçtan sonra ona resmen övgüler yağdırdı. İşte İspanya'da Arda Güler için atılan o manşetler...