Son dakika haberleri: Arda Güler İspanyolları büyüledi! Real Madridli oyunculardan yorum yağdı...

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlarına başlayan Arda Güler, İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2'nci Lig ekibi Arandina karşısında ilk 11'de çıkarak ilk kez Real Madrid formasını giymiş oldu. Müsabakada 59 dakika oyunda kalan Arda, maçtaki etkili oyunuyla galibiyette büyük rol oynadı.