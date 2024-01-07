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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler İspanyolları büyüledi! Real Madridli oyunculardan yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 07.01.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 13:29

Son dakika haberleri: Arda Güler İspanyolları büyüledi! Real Madridli oyunculardan yorum yağdı...

Son dakika haberleri: Dün, Real Madrid formasıyla ilk resmi maçına çıkan Arda Güler, gösterdiği performansla adeta herkesi büyüledi. Arandina karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, toplamda 59 dakika sahada kaldı ve istatistikleriyle öne çıkan oyuncuların başında geldi. İspanyollar maçtan sonra ona resmen övgüler yağdırdı. İşte İspanya'da Arda Güler için atılan o manşetler...

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Son dakika haberleri: Arda Güler İspanyolları büyüledi! Real Madridli oyunculardan yorum yağdı...

Real Madrid'e sezon başında transfer olan Milli oyuncu Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk maçına çıktı. Real Madrid'de 59 dakika oyunda kalan 18 yaşındaki oyuncu, 3-1'lik galibiyette performansıyla beğeni topladı.

Son dakika haberleri: Arda Güler İspanyolları büyüledi! Real Madridli oyunculardan yorum yağdı...

Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz dünya devinde süre bulamamıştı.

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Son dakika haberleri: Arda Güler İspanyolları büyüledi! Real Madridli oyunculardan yorum yağdı...

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlarına başlayan Arda Güler, İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2'nci Lig ekibi Arandina karşısında ilk 11'de çıkarak ilk kez Real Madrid formasını giymiş oldu. Müsabakada 59 dakika oyunda kalan Arda, maçtaki etkili oyunuyla galibiyette büyük rol oynadı.

Son dakika haberleri: Arda Güler İspanyolları büyüledi! Real Madridli oyunculardan yorum yağdı...

BİR TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Arda Güler, Arandina karşısında çok istekli bir görüntü ortaya koydu. Karşılaşmanın 18. dakikasında konuk ekip bir serbest vuruş kazandı.

Son dakika haberleri: Arda Güler İspanyolları büyüledi! Real Madridli oyunculardan yorum yağdı...

Topun başına Ceballos ve Arda geçti. İspanyol oyuncu bir süre serbest vuruşu kullanmak için ısrar etse de topu Arda Güler'e bıraktı. Arda'nın şutunda top direkten auta gitti.

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