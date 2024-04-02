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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid kariyeri bitiyor! Biletini kestiler: Carlo Ancelotti tartışması sonrası…
Giriş Tarihi: 02.04.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 20:01

Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid kariyeri bitiyor! Biletini kestiler: Carlo Ancelotti tartışması sonrası…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli isimleri arasında yer alan genç futbolcu Arda Güler, kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye yüklü bir bonservis bedeli kazandırarak transfer olan Arda Güler, Madrid'de beklediği forma şanslarını bulamadı. Son olarak Athletic Bilbao maçında da süre alamaması milli futbolcuyu adeta çıldırttı. Bunun üzerine Ancelotti ile görüşen Arda Güler için de İspanyollar flaş gelişmeyi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid kariyeri bitiyor! Biletini kestiler: Carlo Ancelotti tartışması sonrası…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe altyapısından yetişerek adını dünyaya duyuran Arda Güler, Real Madrid'e transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid kariyeri bitiyor! Biletini kestiler: Carlo Ancelotti tartışması sonrası…

Sezon başında Barcelona ile Real Madrid'i adeta bir transfer savaşına sokan genç yıldız, tercihini Madrid ekibinden yana kullandı.

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Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid kariyeri bitiyor! Biletini kestiler: Carlo Ancelotti tartışması sonrası…

Ancak eflatun-beyazlı ekibe transferinin hemen ardından üst üste sakatlıklar yaşayan Arda Güler, formasından da bir hayli uzak kaldı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid kariyeri bitiyor! Biletini kestiler: Carlo Ancelotti tartışması sonrası…

Sakatlığını atlatıp geri dönmesine rağmen ise İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, oyuncuya şans vermekten kaçınıyor.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid kariyeri bitiyor! Biletini kestiler: Carlo Ancelotti tartışması sonrası…

Bu durumdan şikayetçi olan Arda Güler için bardağı taşıran son damla LaLiga'da oynanan Athletic Bilbao mücadelesi oldu.

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