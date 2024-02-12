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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’de formayı kapacak derken büyük ters köşe: İşte gideceği takım…
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:47

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’de formayı kapacak derken büyük ters köşe: İşte gideceği takım…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin dünya futboluna sunduğu genç yıldız Arda Güler, yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer oldu. Dünya devlerinin transferi için adeta kapıştığı genç yıldız, tercihini İspanyol devinden yana kullanmıştı. Eflatun-beyazlılarda şu ana kadar beklediği forma şansını bulamayan genç futbolcu için Real Madrid yönetimi yeni kararını verdi. Son maçta oyuna sonradan girdikten sonra öne çıkan bir performans gösteren Arda Güler, yeni takımına imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’de formayı kapacak derken büyük ters köşe: İşte gideceği takım…

Son dakika haberleri… Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’de formayı kapacak derken büyük ters köşe: İşte gideceği takım…

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’de formayı kapacak derken büyük ters köşe: İşte gideceği takım…

Yaz transfer döneminde dünyanın en büyük takımları arasında bir transfer yarışına neden olan Arda Güler, tercihini eflatun-beyazlılardan yana kullandı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’de formayı kapacak derken büyük ters köşe: İşte gideceği takım…

Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yeni takımına şanssızlıklarla başladı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’de formayı kapacak derken büyük ters köşe: İşte gideceği takım…

Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyor.

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