Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:47
Son dakika haberleri: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! Real Madrid’de formayı kapacak derken büyük ters köşe: İşte gideceği takım…
Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin dünya futboluna sunduğu genç yıldız Arda Güler, yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer oldu. Dünya devlerinin transferi için adeta kapıştığı genç yıldız, tercihini İspanyol devinden yana kullanmıştı. Eflatun-beyazlılarda şu ana kadar beklediği forma şansını bulamayan genç futbolcu için Real Madrid yönetimi yeni kararını verdi. Son maçta oyuna sonradan girdikten sonra öne çıkan bir performans gösteren Arda Güler, yeni takımına imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…