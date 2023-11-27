Giriş Tarihi: 27.11.2023 00:28 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 00:29

Arda Gülerle aynı listede yer almıştı Cristiano Ronaldo’nun olağanüstü rekorunu kırdı! Yıldız isim Real Madrid’de tarih yazıyor…

Son dakika haberleri… İspanya LaLiga'da bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, genç yıldızlarıyla dikkat çekiyor. Kadrosunu büyük ölçüde gençleştiren İspanyol devi, yaz transfer döneminde Arda Güler'i de kadrosuna katmıştı. Geleceğin Real Madrid'ini kurmak için kollarını sıvayan Carlo Ancelotti, yıldızlarla dolu kadrosuyla birlikte bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyor. LaLiga'nın 14. haftasındaki Cadiz-Real Madrid maçında olağanüstü bir istatistik ortaya çıkarken, Cristiano Ronaldo'nun da rekoru kırıldı. İşte son dakika haberinin detayları…