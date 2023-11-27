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Haberler Galeri Arda Gülerle aynı listede yer almıştı Cristiano Ronaldo’nun olağanüstü rekorunu kırdı! Yıldız isim Real Madrid’de tarih yazıyor…
Giriş Tarihi: 27.11.2023 00:28 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 00:29

Arda Gülerle aynı listede yer almıştı Cristiano Ronaldo’nun olağanüstü rekorunu kırdı! Yıldız isim Real Madrid’de tarih yazıyor…

Son dakika haberleri… İspanya LaLiga'da bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, genç yıldızlarıyla dikkat çekiyor. Kadrosunu büyük ölçüde gençleştiren İspanyol devi, yaz transfer döneminde Arda Güler'i de kadrosuna katmıştı. Geleceğin Real Madrid'ini kurmak için kollarını sıvayan Carlo Ancelotti, yıldızlarla dolu kadrosuyla birlikte bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyor. LaLiga'nın 14. haftasındaki Cadiz-Real Madrid maçında olağanüstü bir istatistik ortaya çıkarken, Cristiano Ronaldo'nun da rekoru kırıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Arda Gülerle aynı listede yer almıştı Cristiano Ronaldo’nun olağanüstü rekorunu kırdı! Yıldız isim Real Madrid’de tarih yazıyor…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en tepesinde yer alan kulüplerden birisi olan Real Madrid, her sezon olduğu gibi bu yıl yine mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk istiyor.

Arda Gülerle aynı listede yer almıştı Cristiano Ronaldo’nun olağanüstü rekorunu kırdı! Yıldız isim Real Madrid’de tarih yazıyor…

Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'yı kazanmak adına mücadelesine devam eden Real Madrid, sezon başında Carlo Ancelotti yönetiminde genç bir kadro oluşturdu.

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Arda Gülerle aynı listede yer almıştı Cristiano Ronaldo’nun olağanüstü rekorunu kırdı! Yıldız isim Real Madrid’de tarih yazıyor…

Yaz transfer döneminde Arda Güler, Jude Bellingham ve Fran Garcia gibi genç oyuncuları transfer eden Madrid ekibi, genç oyuncularıyla dikkat çekiyor.

Arda Gülerle aynı listede yer almıştı Cristiano Ronaldo’nun olağanüstü rekorunu kırdı! Yıldız isim Real Madrid’de tarih yazıyor…

Camavinga, Tchouameni, Rodrygo, Arda Güler ve Bellingham ile geleceğin Real Madrid'ini kurmaya çalışan İspanyollar, LaLiga'da liderliği elinde bulunduruyor.

Arda Gülerle aynı listede yer almıştı Cristiano Ronaldo’nun olağanüstü rekorunu kırdı! Yıldız isim Real Madrid’de tarih yazıyor…

14. haftada oynanan Cadiz deplasmanını 3-0'la geçen başkent ekibi, 35 puanla zirvede yer alıyor.

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