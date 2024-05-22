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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Eyüpspor ilk hamlesini yapıyor...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 13:06

Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Eyüpspor ilk hamlesini yapıyor...

Son dakika haberleri: TFF 1. Lig'de şampiyon olan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, önümüzdeki sezonda Süper Lig'de mücadele edecek. Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Eyüpspor, Arda Turan'ın da onayıyla ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Eyüpspor'un Galatasaray'ın yıldızı için girişimlere başladığı ve oyuncuyla iletişime geçtiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın yıldızını alıyor! Eyüpspor ilk hamlesini yapıyor...

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Eyüpspor, önümüzdeki sezonda Süper Lig'de mücadele edecek. Teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, kadrosunu güçlendirmek adına yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Eyüpspor'un ilk transferi belli oluyor...

Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın yıldızını alıyor! Eyüpspor ilk hamlesini yapıyor...

Trendyol Süper Lig'de şampiyon bu hafta belli olacak. Haftanın maçında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Cimbom'un şampiyonluğu için beraberlik yetiyor. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u yenerek Konyaspor'un da Galatasaray karşısında galip gelmesini bekleyecek.

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Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın yıldızını alıyor! Eyüpspor ilk hamlesini yapıyor...

EYÜPSPOR'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Cimbom'da aynı zamanda transfer hareketliliği yaşanıyor. 1. Lig şampiyonu Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu.

Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın yıldızını alıyor! Eyüpspor ilk hamlesini yapıyor...

Kadrosunu güçlü bir hale getirmek isteyen Eyüpspor yönetimi, Galatasaray'ın yıldızı için kulüple iletişime geçti.

Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın yıldızını alıyor! Eyüpspor ilk hamlesini yapıyor...

Arda Turan'ın onayıyla transfer için kolları sıvayan yönetim, şartları zorlayacak ve ilk transferini yapacak. İşte Eyüpspor'un talip olduğu o oyuncu...

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