Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
13:06
Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Eyüpspor ilk hamlesini yapıyor...
Son dakika haberleri: TFF 1. Lig'de şampiyon olan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, önümüzdeki sezonda Süper Lig'de mücadele edecek. Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Eyüpspor, Arda Turan'ın da onayıyla ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Eyüpspor'un Galatasaray'ın yıldızı için girişimlere başladığı ve oyuncuyla iletişime geçtiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...