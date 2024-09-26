Giriş Tarihi: 26.09.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
22:53
Son dakika haberleri: Batshuayi, PAOK maçında Okan Buruk'u çıldırttı! Galatasaray'da Belçikalı golcü için flaş karar...
Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Cimbom'un gollerini Rahman Baba (k.k), Yunus Akgün ve Icardi kaydetti. Maça damga vuran anlardan bir tanesi de 87. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi'ye Okan Buruk'un tepki gösterdiği anlar oldu. İşte o anlarda yaşananlar ve Batshuayi için verilen karar...