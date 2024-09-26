Son dakika haberleri: Batshuayi, PAOK maçında Okan Buruk’u çıldırttı! Galatasaray’da Belçikalı golcü için flaş karar...

AVRUPA'DA 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapılan ilk maçta alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 karşılaşmada mağlup oldu.