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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Batshuayi, PAOK maçında Okan Buruk'u çıldırttı! Galatasaray'da Belçikalı golcü için flaş karar...
Giriş Tarihi: 26.09.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 22:53

Son dakika haberleri: Batshuayi, PAOK maçında Okan Buruk'u çıldırttı! Galatasaray'da Belçikalı golcü için flaş karar...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Cimbom'un gollerini Rahman Baba (k.k), Yunus Akgün ve Icardi kaydetti. Maça damga vuran anlardan bir tanesi de 87. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi'ye Okan Buruk'un tepki gösterdiği anlar oldu. İşte o anlarda yaşananlar ve Batshuayi için verilen karar...

Son dakika haberleri: Batshuayi, PAOK maçında Okan Buruk’u çıldırttı! Galatasaray’da Belçikalı golcü için flaş karar...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatın ilk haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Yunan takımı PAOK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Son dakika haberleri: Batshuayi, PAOK maçında Okan Buruk’u çıldırttı! Galatasaray’da Belçikalı golcü için flaş karar...

AVRUPA'DA 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapılan ilk maçta alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 karşılaşmada mağlup oldu.

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Son dakika haberleri: Batshuayi, PAOK maçında Okan Buruk’u çıldırttı! Galatasaray’da Belçikalı golcü için flaş karar...

PAOK'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan "Cimbom", üç maçlık galibiyet özlemini de dindirdi.

Son dakika haberleri: Batshuayi, PAOK maçında Okan Buruk’u çıldırttı! Galatasaray’da Belçikalı golcü için flaş karar...

YUNAN TAKIMLARINA SAHASINDA YİNE KAYBETMEDİ

Galatasaray, iç sahada Yunan takımlarıyla yaptığı 4. maçı da kazandı. Tarihinde Avrupa kupalarında Yunan takımlarıyla 7. kez karşılaşan sarı-kırmızılı takım, 6. galibiyetini aldı.

Son dakika haberleri: Batshuayi, PAOK maçında Okan Buruk’u çıldırttı! Galatasaray’da Belçikalı golcü için flaş karar...

Yunan temsilcilerini 4. kez konuk eden Galatasaray, söz konusu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Yunan takımlarına karşı tek yenilgisini 21 sene önce deplasmanda yaşadı.

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